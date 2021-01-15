www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование процедуры
Продажа коммерческого имущества Ленинградская область, г. Выборг, бульвар Кутузова дом 43. , 475,9 кв.м.
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ленинградская область, г. Выборг, бульвар Кутузова дом 43.
Номер извещения
ГП036531
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФК ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Предмет договора
Продажа объекта коммерческой недвижимости 475,9 кв. м.,Ленинградская область, г. Выборг, бульвар Кутузова дом 43.
Начальная цена
25000000.0
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
14-12-2020 16:30 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.01.2021 09:00
Дата и время проведения
18.01.2021 12:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
общая площадь продаваемых помещений 475,9 кв. м.., цокольный этаж 254 кв.м, 1 этаж 221,9 кв.м, расположенное по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, бульвар Кутузова дом 43. Объект полностью обеспечен всеми необходимыми энергоресурсами: электроснабжение (50 кВт.), теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, охрана.Цокольный этаж: центральный и отдельный вход с торца здания, торговый зал, кабинет, подсобная, склад (128 кв.м). Первый этаж - отдельный вход с торца, два торговых зала. У каждого этажа своя зона разгрузки.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФК ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Юридический адрес
193318, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ворошилова, 2
Контактный телефон
+7 921 941-29-75
Адрес электронной почты
m.kazak@fktsb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Большакова Татьяна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Контактное лицо продавца/инициатора
Большакова Татьяна Васильевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
m.kazak@fktsb.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 981 779-78-61
Адрес местонахождения продавца/инициатора
193318, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Ворошилова, 2
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Победитель определяется по максимальному предложению цены.
Требования, предъявляемые к Участнику
Участвовать в аукционе может любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала, физическое лицо, заинтересованное в приобретении имущества, являющегося предметом аукциона.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
https://fktsb.ru/prodazha-biznesa/5
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.