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Номер извещения
ГП601179
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка грунтовки для нужд ОАО "АЛНАС"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
14.01.2016 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Почтовый адрес
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Контактный телефон
+7 8553 39-34-49
Факс
+7 495 981-01-20
Адрес электронной почты
Zakupki.3550@rimera.com
Ф.И.О. контактного лица
Сагирова Ландыш Наилевна
Место рассмотрения предложений
Альметьевск
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Закупка грунтовки для нужд ОАО "АЛНАСА" на 2016 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.02.2016 14:00 GMT +303.02.2016 14:0003.02.2016 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП601179Дата и время окончания срока приема заявок Закупка грунтовки для нужд ОАО "АЛНАСА" на 2016 г.Альметьевск
Дата и время вскрытия заявок
03.02.2016 14:0003.02.2016 14:0003.02.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП601179Дата и время вскрытия заявок Закупка грунтовки для нужд ОАО "АЛНАСА" на 2016 г.Альметьевск
Подведение итогов не позднее
08.03.2016 16:3008.03.2016 16:3008.03.2016 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП601179Подведение итогов не позднее Закупка грунтовки для нужд ОАО "АЛНАСА" на 2016 г.Альметьевск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка грунтовки для нужд ОАО "АЛНАСА" на 2016 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
423450, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Альметьевск, Сургутская, 2
Отсутствуют
D
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6000