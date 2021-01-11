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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009806298
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по окраске стен, потолков, колонн зданий.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Дата публикации
15.12.2020 19:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-86-61
Факс
Адрес электронной почты
Vadim.Shapirenko-Artemyev@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шапиренко-Артемьев Вадим Валерьевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по окраске стен, потолков, колонн зданий
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по окраске стен, потолков, колонн зданий
Начальная цена
18 672 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
43.39
43.3
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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