Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по окраске стен, потолков, колонн зданий.

    Выполнение работ по окраске стен, потолков, колонн зданий.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 17:0011.01.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806298Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по окраске стен, потолков, колонн зданийг. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009806298

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по окраске стен, потолков, колонн зданий.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 19:26

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ПЗЗК_итоги.7z

    ЛС.pdf

    ЗД_3_2867_окраска__ред_1__1.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-86-61

    Факс

    Адрес электронной почты

    Vadim.Shapirenko-Artemyev@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шапиренко-Артемьев Вадим Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по окраске стен, потолков, колонн зданий

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 17:0028.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806298Подведение итогов не позднее Выполнение работ по окраске стен, потолков, колонн зданийг. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по окраске стен, потолков, колонн зданий

    Начальная цена

    18 672 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Классификатор ОКПД2

    43.39

    Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    43.3

    Работы строительные отделочные

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839206/name/6017aaebec3969.63068663

    01.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Демонтаж штукатурного слоя отдельными местами м²"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Ремонт штукатурного слоя стен"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Расшивка швов стен"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Армирование участков стен штукатурной сеткой при площади заделки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Обработка стен грунтовка глубокого проникновения за 2 слоя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 слоя на H-5м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Устройство штукатурного слоя колонн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Расшивка швов колонн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Армирование участков штукатурной сеткой при площади заделки до 1м²"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Обработка колонн грунтовка глубокого проникновения за 2 слоя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Армирование углов колонн металлической перфорированной лентой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Окраска стен водоэмульсионными составами за 2 слоя на H-5 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Расчистка поверхности потолков от краски"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Ремонт поверхности потолков"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Нанесение шпаклевочного слоя для выравнивания поверхности потолков"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Обработка потолков грунтовкой глубокого проникновения за 2 слоя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Окраска поверхности потолков водоэмульсионными составами за 2 слоя на H-5м"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО НПП Импульс
    Аукцион на понижение № ГП002290
    Выполнение ремонтных работ помещений №№ 604, 606, 610 по адресу: г. Москва, Проспект Мира, 102, строение 8.
    Выполнение ремонтных работ помещений №№ 604, 606, 610 по адресу: г. Москва, Проспект Мира,...
    315674
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.02.2020 10:00(GMT+03:00)
    2 390 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить