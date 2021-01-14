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    Главная / Торги / «Аварийный ремонт сетей водопровода и канализации, находящихся на обслуживании ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», методом горизонтального направленного бурения в 2021 г.»

    «Аварийный ремонт сетей водопровода и канализации, находящихся на обслуживании ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», методом горизонтального направленного бурения в 2021 г.»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009849009Дата и время окончания срока приема заявок Аварийный ремонт сетей водопровода и канализации, находящихся на обслуживании ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», методом горизонтального направленного бурения в 2021 г.»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009849009

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    «Аварийный ремонт сетей водопровода и канализации, находящихся на обслуживании ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», методом горизонтального направленного бурения в 2021 г.»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    25.12.2020 12:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    05_2021_1.2_Протокол_ТК_ВОЗ___05_2021_от_28.01.2021_1.2_Аварийные_ремотны_ГНБ.pdf

    Закупочная.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    Почтовый адрес

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Контактный телефон

    +7 3852 50-07-82

    Факс

    +7 3852 50-06-93

    Адрес электронной почты

    aa.busygin@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бусыгин Антон Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Закупки и тендеры Алтайский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аварийный ремонт сетей водопровода и канализации, находящихся на обслуживании ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», методом горизонтального направленного бурения в 2021 г.»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 10:00 GMT +314.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009849009Дата и время окончания срока приема заявок Аварийный ремонт сетей водопровода и канализации, находящихся на обслуживании ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», методом горизонтального направленного бурения в 2021 г.»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 10:0014.01.2021 10:0014.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009849009Дата и время вскрытия заявок Аварийный ремонт сетей водопровода и канализации, находящихся на обслуживании ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», методом горизонтального направленного бурения в 2021 г.»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Подведение итогов не позднее

    19.02.2021 08:0019.02.2021 08:0019.02.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009849009Подведение итогов не позднее Аварийный ремонт сетей водопровода и канализации, находящихся на обслуживании ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», методом горизонтального направленного бурения в 2021 г.»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.02.202119.02.2021 08:0019.02.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009849009Подведение итогов не позднее Аварийный ремонт сетей водопровода и канализации, находящихся на обслуживании ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», методом горизонтального направленного бурения в 2021 г.»г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аварийный ремонт сетей водопровода и канализации, находящихся на обслуживании ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», методом горизонтального направленного бурения в 2021 г.»

    Начальная цена

    8 146 444,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    42.2

    Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций

    Классификатор ОКВЭД2

    42.2

    Строительство инженерных коммуникаций

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841258/name/601a0f6495ff79.47446563

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аварийный ремонт сетей водопровода и канализации, находящихся на обслуживании ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», методом горизонтального направленного бурения в 2021 г.»"

    Кол-во:

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