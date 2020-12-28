Оказание услуг по обслуживанию внутренних газовых сетей для Филиала № 10 АО "ГК "Северавтодор"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчет за оказанные услуги (часть услуг) осуществляется в течение 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Заказчиком оригинала документа о приемке предусмотренных Договором услуг. В случае заключения договора с субъектами малого или среднего предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организаций, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней.