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Номер извещения
ГП036714
Уникальный номер закупки
2247/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Запасные части для отечественной техники УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ, НЕФАЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
15.12.2020 14:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 647-91-18
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
dm.volodin@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Володин Дмитрий Андреевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части для отечественной техники УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ, НЕФАЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 10:30 GMT +325.12.2020 10:3025.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036714Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для отечественной техники УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ, НЕФАЗМосква
Подведение итогов не позднее
14.01.2021 12:0014.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036714Подведение итогов не позднее Запасные части для отечественной техники УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ, НЕФАЗМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части для отечественной техники УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ, НЕФАЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно запросу
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
29.32
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 16
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 40
Кол-во: 40
Кол-во: 6
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