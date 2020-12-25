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    Главная / Торги / Запасные части для отечественной техники УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ, НЕФАЗ

    Запасные части для отечественной техники УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ, НЕФАЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 10:3025.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036714Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для отечественной техники УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ, НЕФАЗМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036714

    Уникальный номер закупки

    2247/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    2247/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Запасные части для отечественной техники УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ, НЕФАЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 14:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_форма_КП_2247_СТГ_ТПС_Запчасти_для_УРАЛ__ГАЗ__НЕФАЗ.xlsx

    Извещение__2247_СТГ_ТПС.DOCX

    Техническое_задание_подп.pdf

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6__с_09.11.2020_.doc

    ГП036714_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 647-91-18

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    dm.volodin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Володин Дмитрий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для отечественной техники УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ, НЕФАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 10:30 GMT +325.12.2020 10:3025.12.2020 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036714Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для отечественной техники УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ, НЕФАЗМосква

    Подведение итогов не позднее

    14.01.2021 12:0014.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036714Подведение итогов не позднее Запасные части для отечественной техники УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ, НЕФАЗМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036714Подведение итогов не позднее Запасные части для отечественной техники УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ, НЕФАЗМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для отечественной техники УРАЛ, КАМАЗ, ГАЗ, НЕФАЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно запросу

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть-Кут, ул. Луговая, д.23БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По факту поставки в течение 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/1002152/name/610bf6b97fd305.02251166

    05.08.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Актуатор Камаз Евро 4 Common Rail"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Датчик азота ЕВРО-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Вентилятор КАМАЗ-ЕВРО 750мм с вязкостной муфтой и обечайкой в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Головка цилиндра с клапанами и стойкой коромысел"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Блок 0 928 400 844 дозировочный ТНВД КАМАЗ БОШ ( электронасос к ТНВД)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Жгут проводов системы управления двигателем силовой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кран запора воздуха"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Насос Adblue"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Усилитель рулевого механизма"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Педаль электронная WM542 (Cummins, Common Rail) 135099"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "ПГУ сцепления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Подшипник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Р/к системы подкачки шин 4310 ЕВРО"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Радиатор КАМАЗ-5480 медный 3-х рядный Купробрейз ШААЗ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Рампа топливная ЕВРО-4 левая (датчик) common rail"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Рампа топливная ЕВРО-4 правая (без датчика) common rail"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Полный комплект прокладок двигателя ЕВРО-3"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Стартер Bosch 24V КамАЗ (аналог 0001261005 Bosch) 0001261006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Насос топливный инжектор COMMON RAIL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Турбокомпрессор КАМАЗ ЕВРО-4 левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Турбокомпрессор КАМАЗ ЕВРО-4 правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Фонарь задний левый КАМАЗ,МАЗ светодиодный с жгутом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Фонарь задний правый (светодиодный, разъем сбоку) КАМАЗ-5490"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Форсунка КАМАЗ системы Common Rail ЕВРО-4 BOSCH"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Цилиндр сцепления главный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Гайки полуоси 3302 (2 гайки+шайба)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Кольцо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Кольцо грязеотражательное"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Кольцо грязеотражательное"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Корпус грязеотражательного кольца"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Корпус грязеотражательного кольца"

    Кол-во: 4

    "Позиция 32"

    "Крестовина переднего кардана"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Сальник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Сальник ШРУСа переднего моста Соболь 4*4"

    Кол-во: 16

    "Позиция 35"

    "Манжета 2,2-65х90-1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 36"

    "Подшипник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Подшипник ступицы внутрений"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Подшипник ступицы наружный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Прокладка регулировочная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Прокладка регулировочная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Прокладка регулировочная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Ступица переднего колеса с тормозным диском, подшипниками и уплотнением"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Фланец ведущий переднего моста"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Шайба упорная"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Коробка передач (КПП ГАЗ-3302) дв. Cummins ISF 2.8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Коробка переключения КПП ЯМЗ-236 (1 дисковое сцепление, вал 50,5мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Распылитель"

    Кол-во: 6

    "Позиция 48"

    "ТНВД ЯМЗ-236НЕ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Форсунка ЯМЗ-236НЕ2 БЕ2 ЯЗДА (204.1112010-50)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "ТНВД ЯМЗ-236НЕ2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "Форсунка ЯМЗ-236НЕ2 БЕ2 ЯЗДА (204.1112010-50)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "ТНВД"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Форсунка в сборе"

    Кол-во: 6

    "Позиция 54"

    "Болт барабанный"

    Кол-во: 40

    "Позиция 55"

    "Гайка колесная (ЕВРО) М22Х1.5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 56"

    "Диск колеса 8.25*22.5 нефаз"

    Кол-во: 6

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