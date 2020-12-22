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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования (139-Т/20200

    на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования (139-Т/20200

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009799993Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контрольно-измерительного оборудования (78) БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009799993

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    139-Т/2020

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку контрольно-измерительного оборудования (139-Т/20200

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    14.12.2020 15:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_139_Т_2020.rar

    Итоговый_протокол_139_Т_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Почтовый адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Контактный телефон

    +7 4722 23-51-56

    Факс

    +7 4722 34-08-58

    Адрес электронной почты

    TBoyko@beloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бойко Татьяна Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контрольно-измерительного оборудования (78)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009799993Подведение итогов не позднее Поставка контрольно-измерительного оборудования (78) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контрольно-измерительного оборудования (78)

    Начальная цена

    273 537,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с технической частью (Часть III Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора (Часть II Документации)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    26.51

    Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/817707/name/5fe4ad1913d695.76435625

    24.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рулетка 5м Энкор"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Рулетка STAYER MARS Profi L10м"

    Кол-во: 48

    "Позиция 3"

    "Рулетка металлическая GEOBOX РК2-10"

    Кол-во: 187

    "Позиция 4"

    "Рулетка металлическая GEOBOX РК2-20"

    Кол-во: 15

    "Позиция 5"

    "Рулетка металлическая GEOBOX РК2-30"

    Кол-во: 2

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