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    Главная / Торги / на право заключения договора на поставку строительных материалов и принадлежностей (120-Т/2020)

    на право заключения договора на поставку строительных материалов и принадлежностей (120-Т/2020)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.12.2020 12:0022.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009799973Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов и принадлежностей (1157) БелгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009799973

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    120-Т/2020

    Наименование закупки

    на право заключения договора на поставку строительных материалов и принадлежностей (120-Т/2020)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Маркетинговые исследования

    Дата публикации

    14.12.2020 15:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_120_Т_2020.rar

    Итоговый_протокол_120_Т_2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Почтовый адрес

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Контактный телефон

    +7 4722 23-51-56

    Факс

    +7 4722 34-08-58

    Адрес электронной почты

    TBoyko@beloblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бойко Татьяна Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Белгород

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных материалов и принадлежностей (1157)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 10:0024.12.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009799973Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов и принадлежностей (1157) Белгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов и принадлежностей (1157)

    Начальная цена

    437 966,90

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с технической частью (Часть III Документации)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с технической частью (Часть III Документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора (Часть II Документации)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    308023, Российская Федерация, Белгородская область, Белгород, Переулок Заводской 5-Й, 38

    Классификатор ОКПД2

    25.99

    Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    25.99

    Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/814485/name/5fe1d28370f3c7.70181786

    22.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Водоотлив парапетный"

    Кол-во: 49

    "Позиция 2"

    "Пленка гидроизоляционная"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 3"

    "Сайдинг металлический с ЛКП B260хS0.5мм"

    Кол-во: 96.7

    "Позиция 4"

    "Сайдинг металлический с ЛКП B260хS0.5мм"

    Кол-во: 84.1

    "Позиция 5"

    "Сайдинг металлический с ЛКП B260хS0.5мм"

    Кол-во: 400.4

    "Позиция 6"

    "Угол внешний сложный для металлического сайдинга с ЛКП"

    Кол-во: 114

    "Позиция 7"

    "Угол наружный для сайдинга с ЛКП"

    Кол-во: 88.5

    "Позиция 8"

    "Угол наружный для сайдинга с ЛКП"

    Кол-во: 13.5

    "Позиция 9"

    "Угол наружный для сайдинга с ЛКП"

    Кол-во: 63

    "Позиция 10"

    "Угол наружный для сайдинга с ЛКП"

    Кол-во: 27

    "Позиция 11"

    "Угол наружный для сайдинга с ЛКП"

    Кол-во: 27

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