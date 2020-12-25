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Номер извещения
32009803301
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО-069-ТМЦ-ПП-20 На поставку резинотехнических изделий (шланги) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
15.12.2020 12:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1733
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
yu.zuikova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зуйкова Юлия Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка резинотехнических изделий (шланги) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 06:30 GMT +325.12.2020 06:3025.12.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803301Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резинотехнических изделий (шланги) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
28.01.2021 12:0028.01.2021 12:0028.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803301Подведение итогов не позднее Поставка резинотехнических изделий (шланги) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка резинотехнических изделий (шланги) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Начальная цена
730 407,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
46.74
22.21
Документация лота
Кол-во: 21
Кол-во: 175
Кол-во: 30
Кол-во: 40
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