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    Главная / Торги / КО-069-ТМЦ-ПП-20 На поставку резинотехнических изделий (шланги) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    КО-069-ТМЦ-ПП-20 На поставку резинотехнических изделий (шланги) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 06:3025.12.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803301Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резинотехнических изделий (шланги) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009803301

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    КО-069-ТМЦ-ПП-20

    Наименование закупки

    КО-069-ТМЦ-ПП-20 На поставку резинотехнических изделий (шланги) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 12:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_о_результатах..pdf

    6._Памятка_ГЛБ.DOCX

    4._Приложение_3_к_ЗД_Формы_подачи_предложений.doc

    4.1._Приложение_3.1._к_ЗД_Форма_оферты__ТКП.xlsx

    4.2_Приложение_3.2_к_ТЗ_Опросные_листы_для_заполнения.docx

    4.3._Приложение_3.3_к_ЗД__Форма_согласия_ЮЗДО.docx

    5._Приложение_4_к_ЗД_Критерии_оценки.xls

    2.1._Приложение_1_к_ТЗ_Перечень_и_объ_мы_закупаемой_продукции.XLSX

    2._Приложение_1_к_ЗД_Техническое_задание.docx

    2.2._Приложение_2_к_ТЗ_Опросные_листы.docx

    1._Информационная_карта_КО_069_ТМЦ_ПП_20.docx

    3._Приложение_2_к_ЗД_проект_Договора.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1733

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    yu.zuikova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зуйкова Юлия Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка резинотехнических изделий (шланги) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 06:30 GMT +325.12.2020 06:3025.12.2020 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009803301Дата и время окончания срока приема заявок Поставка резинотехнических изделий (шланги) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 12:0028.01.2021 12:0028.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803301Подведение итогов не позднее Поставка резинотехнических изделий (шланги) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 12:0028.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009803301Подведение итогов не позднее Поставка резинотехнических изделий (шланги) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка резинотехнических изделий (шланги) для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Начальная цена

    730 407,76

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    46.74

    Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

    Классификатор ОКВЭД2

    22.21

    Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/836774/name/60123753ad0f29.30364859

    28.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шланг ПФХ армированный внутренний диаметр 76 мм"

    Кол-во: 21

    "Позиция 2"

    "Шланг ПФХ армированный внутренний диаметр 100 мм"

    Кол-во: 175

    "Позиция 3"

    "Шланг композитно-резиновый армированный стальной проволокой, внутренний диаметр 100 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Шланг композитно-резиновый армированный стальной проволокой, внутренний диаметр 125 мм"

    Кол-во: 40

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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