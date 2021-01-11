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Номер извещения
32009799461
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка трубной продукции согласно технического задания для нужд Белорецкого филиала ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
14.12.2020 14:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
Контактный телефон
+7 34792 4-09-33
Факс
+7 34792 4-09-33
Адрес электронной почты
asukhinin@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухинин Антон Владимирович
Место рассмотрения предложений
Белорецк
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубы стальной и отводов в ППУ Изоляции согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы стальной и отводов в ППУ Изоляции согласно ТЗ
Начальная цена
2 895 960,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
453500, Россия, Республика Башкортостан, город Белорецк, ул. Блюхера, 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
24.20.1
24.2
Документация лота
Кол-во: 640
Кол-во: 240
Кол-во: 170
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Поставка трубы стальной согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка трубы стальной согласно ТЗ
Начальная цена
612 813,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом № 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Все закупки и тендеры Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14
24.20.1
24.2
Документация лота
Кол-во: 0.245
Кол-во: 0.444
Кол-во: 0.025
Кол-во: 1.761
Кол-во: 2.324
Кол-во: 0.272
Кол-во: 0.062
Кол-во: 0.078
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