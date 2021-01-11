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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции согласно технического задания для нужд Белорецкого филиала ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Поставка трубной продукции согласно технического задания для нужд Белорецкого филиала ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009799461Дата и время окончания срока приема заявок Поставка трубы стальной и отводов в ППУ Изоляции согласно ТЗБелорецкПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009799461

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/БФМЭ/0024

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции согласно технического задания для нужд Белорецкого филиала ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    14.12.2020 14:36

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД_для_размещения_в_ЭТП_ГПБ.7z

    Протокол_ЗК_3_часть.pdf

    Протокол_ЗК_3_часть.pdf

    Протокол_ЗК_32009799461_4_от_17.02.2021.pdf

    Протокол_ЗК_32009799461_4_от_17.02.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Белорецкий филиал общества с ограниченной ответственностью МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 34792 4-09-33

    Факс

    +7 34792 4-09-33

    Адрес электронной почты

    asukhinin@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сухинин Антон Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Белорецк

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка трубы стальной и отводов в ППУ Изоляции согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 21:5929.01.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009799461Подведение итогов не позднее Поставка трубы стальной и отводов в ППУ Изоляции согласно ТЗБелорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы стальной и отводов в ППУ Изоляции согласно ТЗ

    Начальная цена

    2 895 960,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    453500, Россия, Республика Башкортостан, город Белорецк, ул. Блюхера, 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    15 рабочих дней с момента поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    24.20.1

    Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.2

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839415/name/6017c13cf2c038.22295834

    01.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/851693/name/602ceed387a076.88319055

    17.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стальная д.159*6,0-1-ППУ-ОЦ ст 20 "

    Кол-во: 640

    "Позиция 2"

    "Труба стальная д.76*4,0-1-ППУ-ОЦ ст 20 "

    Кол-во: 240

    "Позиция 3"

    "Труба стальная д.89*5,0-1-ППУ-ОЦ ст 20 "

    Кол-во: 170

    "Позиция 4"

    "Отвод стальной 159х6,0 ст20 45 град ППУ ОЦ "

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Отвод стальной 159х6,0 ст20 90 град ППУ ОЦ "

    Кол-во: 12

    Лот 2

    Поставка трубы стальной согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 21:5929.01.2021 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009799461Подведение итогов не позднее Поставка трубы стальной согласно ТЗБелорецк

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубы стальной согласно ТЗ

    Начальная цена

    612 813,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    453500, Республика Башкортостан, г. Белорецк, ул. Блюхера, дом № 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    15 рабочих дней с момента поставки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры Белорецкий филиал ООО МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павлецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    24.20.1

    Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.2

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/839429/name/6017c2eb3e7cd6.46907553

    01.02.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/851704/name/602ceff710ca74.47616542

    17.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба стальная бесшовная горячедеформированная D-32мм*3,2 г/к Ст 20 "

    Кол-во: 0.245

    "Позиция 2"

    "Труба стальная бесшовная горячедеформированная D-57мм*4мм г/к Ст 20 "

    Кол-во: 0.444

    "Позиция 3"

    "Труба стальная бесшовная горячедеформированная D-76*4мм г/к Ст 20 "

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 4"

    "Труба стальная бесшовная горячедеформированная D- 89мм*5мм г/к Ст 20 "

    Кол-во: 1.761

    "Позиция 5"

    "Труба стальная бесшовная горячедеформированная D-108мм*5мм г/к Ст 20 "

    Кол-во: 2.324

    "Позиция 6"

    "Труба стальная бесшовная горячедеформированная D-159мм*6мм г/к Ст 20 "

    Кол-во: 0.272

    "Позиция 7"

    "Труба стальная бесшовная горячедеформированная D-219мм*8мм г/к Ст 20 "

    Кол-во: 0.062

    "Позиция 8"

    "Труба стальная бесшовная горячедеформированная D-273мм*8мм г/к Ст 20 "

    Кол-во: 0.078

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