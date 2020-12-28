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Номер извещения
32009806581
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Услуги по проверке вентиляционного оборудования ГНС №1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 02:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,
Почтовый адрес
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А
Контактный телефон
+7 4212 72-59-00
Факс
--
Адрес электронной почты
ivolgina.e@gesdv.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иволгина Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по проверке вентиляционного оборудования ГНС №1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 02:59 GMT +328.12.2020 02:5928.12.2020 02:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009806581Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по проверке вентиляционного оборудования ГНС №1Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 03:0028.12.2020 03:0028.12.2020 03:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009806581Дата и время вскрытия заявок Услуги по проверке вентиляционного оборудования ГНС №1Хабаровск
Подведение итогов не позднее
22.01.2021 10:0022.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009806581Подведение итогов не позднее Услуги по проверке вентиляционного оборудования ГНС №1Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по проверке вентиляционного оборудования ГНС №1
Начальная цена
368 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Все закупки и тендеры ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Адрес местонахождения
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А,
680011, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ27, Г ХАБАРОВСК, УЛ БРЕСТСКАЯ, ДОМ 53, ЛИТЕР А
33.12.1
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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