Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Многолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки канцелярской и хозяйственной продукции, офисной бумаги и прочих товаров для нужд Транспортно-логистической группы «Трансойл».

    Многолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки канцелярской и хозяйственной продукции, офисной бумаги и прочих товаров для нужд Транспортно-логистической группы «Трансойл».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036469Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки офисной бумаги для нужд ТЛГ "Трансойл".Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036469

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Многолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки канцелярской и хозяйственной продукции, офисной бумаги и прочих товаров для нужд Транспортно-логистической группы «Трансойл».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    14.12.2020 15:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.docx

    Приложение___2_к_ЗД_Заявка_Участника.docx

    Лот_2_ИТОГОВЫЙ_для_ЭТП.rtf

    Лот_4_ИТОГОВЫЙ_для_ЭТП.rtf

    Лот_5_ИТОГОВЫЙ_для_ЭТП.rtf

    Лот_1_ИТОГОВЫЙ_для_ЭТП.rtf

    Лот_3_ИТОГОВЫЙ_для_ЭТП.rtf

    Лот_6_ИТОГОВЫЙ_для_ЭТП.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Контактный телефон

    +7 931 102-60-90

    Факс

    +7 812 332-22-86

    Адрес электронной почты

    mikhaylova.ka@transoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайлова Ксения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право поставки канцелярской и хозяйственной продукции для нужд ТЛГ «Трансойл».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036469Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки канцелярской и хозяйственной продукции для нужд ТЛГ «Трансойл».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 12:0021.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036469Дата и время вскрытия заявок Право поставки канцелярской и хозяйственной продукции для нужд ТЛГ «Трансойл».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 18:0018.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036469Подведение итогов не позднее Право поставки канцелярской и хозяйственной продукции для нужд ТЛГ «Трансойл».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право поставки канцелярской и хозяйственной продукции для нужд ТЛГ «Трансойл».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    таблица стоимости

    12.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827742/name/60009d8b83aaf1.41501265

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хозяйственные товары"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Канцелярские товары"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Право поставки офисной бумаги для нужд ТЛГ "Трансойл".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036469Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки офисной бумаги для нужд ТЛГ "Трансойл".Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 12:0021.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036469Дата и время вскрытия заявок Право поставки офисной бумаги для нужд ТЛГ "Трансойл".Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 18:0018.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036469Подведение итогов не позднее Право поставки офисной бумаги для нужд ТЛГ "Трансойл".Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право поставки офисной бумаги для нужд ТЛГ "Трансойл".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Таблица стоимости

    12.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827741/name/60009d5bbf8ee0.05077720

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага A4 80 г кв.м белизна 167% CIE 500 листов Data Copy"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Бумага А3 80 г кв.м белизна 146% CIE 500 листов Снегурочка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Бумага А4 80 г кв.м белизна 146% CIE 500 листов Снегурочка"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Право поставки расходных материалов и прочих товаров для нужд ООО "Трансойл".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036469Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки расходных материалов и прочих товаров для нужд ООО "Трансойл".Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 12:0021.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036469Дата и время вскрытия заявок Право поставки расходных материалов и прочих товаров для нужд ООО "Трансойл".Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 18:0018.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036469Подведение итогов не позднее Право поставки расходных материалов и прочих товаров для нужд ООО "Трансойл".Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право поставки расходных материалов и прочих товаров для нужд ООО "Трансойл".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Таблица стоимости

    12.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828621/name/6001afdbb55448.97435525

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Флипчарт магнитно-маркерный 70х100 см на роликах"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Светильник Трансвит Дельта С16 черный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Часы настенные Apeyron WD 01.002 дуб"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Коврик напольный для паркета, поликарбонат, разм. 1000х1200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Коврик входной влагозащитный 900х600"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Дозатор ASD-7961S ksitex Автоматический дозатор жидкого мыла выполнен из глянцевой нержавеющей стали"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Батарейки Duracell LR03-12BL BASIC AAA (12 шт. в уп-ке)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Батарейки Duracell LR6-2BL BASIC AA (MN1500) (2 шт. в уп-ке)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Диск CD-R Verbatim 700 Mb 52x (упаковка 50 шт )"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Диск DVD-R Verbatim 4.7 Gb 4x (упаковка 50 шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Конверты для дисков CD-R 700 Мб 52х бумажные с окном, белые (упаковка 50 шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Батарейка GP таблетка CR2032 (шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Батарейки Duracell 6LR61-1BL /6LF22-1BL (10/5600) ( шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Термоэтикетки Новотрейд 58х30 мм Eco без печати (24 рулона по 900 этикеток)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Ролик для факсов из термобумаги Fax Стандарт 210 мм (диаметр 30-32 мм, намотка 15 м, втулка 12 мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Чековая лента из термобумаги Promega jet 57 мм (диаметр 46 мм, намотка 30 м, втулка 12 мм, 6 штук в упаковке)"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Право поставки средств индивидуальной защиты для нужд ООО «Трансойл».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036469Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки средств индивидуальной защиты для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 12:0021.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036469Дата и время вскрытия заявок Право поставки средств индивидуальной защиты для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 18:0018.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036469Подведение итогов не позднее Право поставки средств индивидуальной защиты для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право поставки средств индивидуальной защиты для нужд ООО «Трансойл».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Таблица стоимости

    12.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825832/name/5ffd90016c6d13.77683410

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стенд уголок по охране труда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Стенд уголок по охране труда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Стенд уголок по охране труда"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Аптечка универсальная перечень №1 - для коллектива 7-10 человек (перекись водорода обязательно во флаконе)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Аптечка первой помощи офисная №5.1 — для коллектива до 30 человек, футляр из полистирола (перекись водорода во флаконе)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Аптечка первой помощи офисная Виталфарм (текстильная сумка)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Фильтрующий универсальный самоспасатель «ФЕНИКС» Стандарт: ГГОСТ Р 22.9.09-2005, ГОСТ Р 12.4.251-2009, ГОСТ Р 53261-2009, ТУ 9020-90613338-003-2012."

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Крем защитный М SOLO Profi гидрофильный для рук, 100 мл Стандарт: ТР ТС 019.2011/ГОСТ 31460-2012/ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Паста очищающая М SOLO Cleanup для рук с абразивом, 200 мл Стандарт: ТР ТС 019.2011/ГОСТ 31460-2012/ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Крем регенерирующий М SOLO Active, 100 мл ТР ТС 019.2011/ГОСТ 31460-2012/ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Спрей защитный Армакон Камара Антиклещ от комаров и насекомых 100 мл Стандарт: ТР ТС 019.2011/ГОСТ 31460-2012/ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Мыло туалетное твердое "Банное" Вес:100 гр. ГОСТ 28546-202 Изготовитель: ООО ТД МЖК "Ростовский""

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Крем защитный М SOLO Frost от низких температур, 100 мл Стандарт: ТР ТС 019.2011/ГОСТ 31460-2012/ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Спрей защитный М SOLO Foot для ног,100 мл Стандарт: ТР ТС 019.2011/ГОСТ 31460-2012/ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Перчатки с полимерным покрытием POWER SHILD 5K30 Размер S, хлопковое напыление внутри"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Перчатки с полимерным покрытием Размер S, хлопковое напыление внутри для примера: перчатки плотные Show Lotus"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Право поставки мебели для нужд ООО «Трансойл».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036469Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки мебели для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 12:0021.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036469Дата и время вскрытия заявок Право поставки мебели для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 18:0018.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036469Подведение итогов не позднее Право поставки мебели для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право поставки мебели для нужд ООО «Трансойл».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Таблица стоимости

    12.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825840/name/5ffd91049987e9.33769259

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Офисный стул "Арко" (СН-315)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кресло Chairman 659, черный*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Стол для заседаний "Сатурн-Д"*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кресло для руководителя 747 черное (ткань)*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Стул 02V_UA_Echair Rio (ИЗО) хром, ткань черная С-11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Вешалка напольная Д-*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Кресло Easy Chair CS-8822E*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Кресло Easy Chair 646 TR черное*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Кресло для руководителя Бюрократ Т-898 черное (ткань/пластик)*"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Право поставки бытовой техники для нужд ООО «Трансойл».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036469Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки бытовой техники для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 12:0021.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036469Дата и время вскрытия заявок Право поставки бытовой техники для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 18:0018.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036469Подведение итогов не позднее Право поставки бытовой техники для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право поставки бытовой техники для нужд ООО «Трансойл».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации о закупке.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупке.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Таблица стоимости

    12.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828623/name/6001b076be5e86.99614095

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Двухкамерный ATLANT МХМ 2835*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Холодильник ATLANT Х 1401-100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Холодильник однокамерный Саратов 451*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кулер напольный с электронным охлаждением Ecotronic HI-LE white-silver*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Тепловая завеса Ballu BHC-CE-3T*"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Утюг с встроенным отпаривателем Philips Azur GC4535/20"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО САРАТОВГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211082519
    Поставка экскаватора-погрузчика
    Поставка экскаватора-погрузчика
    593881
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:59(GMT+03:00)
    10 177 772
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН
    Запрос предложений № 32211082518
    Работы строительно-монтажные газопровода по заявкам Заказчика (тех.подключение)
    Работы строительно-монтажные газопровода по заявкам Заказчика (тех.подключение)
    593884
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    10 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Курганская область
    БЗФ
    Запрос предложений № ГП237238
    Запасные части на линию дозирования (по чертежам)
    Запасные части на линию дозирования (по чертежам)
    593883
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Конкурентный отбор № 32211067062
    Оказание услуг по оценке недвижимого имущества
    Оказание услуг по оценке недвижимого имущества
    591570
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    1 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    СН-МНГ
    Конкурентный отбор № АП014285
    Поставка дизельного топлива на Левобережные м.р.ПАО "СН-МНГ" (доп.потребность на 2022г)
    Поставка дизельного топлива на Левобережные м.р.ПАО "СН-МНГ" (доп.потребность на 2022г)
    593879
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос (ценовых) котировок № 32211045078
    Поставка масло нагревательной станции (контейнерного типа) для Филиала №10АО "ГК "Северавтодор"
    Поставка масло нагревательной станции (контейнерного типа) для Филиала №10АО "ГК...
    587994
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    4 227 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Запрос предложений № 32211069940
    Выполнение работ строительно-монтажных внутрипоселковых газопроводов
    Выполнение работ строительно-монтажных внутрипоселковых газопроводов
    591898
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    494 226 996
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213884
    Расходомер NIVUFLOV MOBILE 750 (СД6) в полной комплектации
    Расходомер NIVUFLOV MOBILE 750 (СД6) в полной комплектации
    580812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить