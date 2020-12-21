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Номер извещения
ГП036469
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Многолотовый открытый запрос (ценовых) котировок на право поставки канцелярской и хозяйственной продукции, офисной бумаги и прочих товаров для нужд Транспортно-логистической группы «Трансойл».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
14.12.2020 15:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Контактный телефон
+7 931 102-60-90
Факс
+7 812 332-22-86
Адрес электронной почты
mikhaylova.ka@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Михайлова Ксения Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право поставки канцелярской и хозяйственной продукции для нужд ТЛГ «Трансойл».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036469Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки канцелярской и хозяйственной продукции для нужд ТЛГ «Трансойл».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2020 12:0021.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036469Дата и время вскрытия заявок Право поставки канцелярской и хозяйственной продукции для нужд ТЛГ «Трансойл».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право поставки канцелярской и хозяйственной продукции для нужд ТЛГ «Трансойл».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Право поставки офисной бумаги для нужд ТЛГ "Трансойл".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036469Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки офисной бумаги для нужд ТЛГ "Трансойл".Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2020 12:0021.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036469Дата и время вскрытия заявок Право поставки офисной бумаги для нужд ТЛГ "Трансойл".Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право поставки офисной бумаги для нужд ТЛГ "Трансойл".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Право поставки расходных материалов и прочих товаров для нужд ООО "Трансойл".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036469Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки расходных материалов и прочих товаров для нужд ООО "Трансойл".Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2020 12:0021.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036469Дата и время вскрытия заявок Право поставки расходных материалов и прочих товаров для нужд ООО "Трансойл".Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право поставки расходных материалов и прочих товаров для нужд ООО "Трансойл".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Право поставки средств индивидуальной защиты для нужд ООО «Трансойл».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036469Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки средств индивидуальной защиты для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2020 12:0021.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036469Дата и время вскрытия заявок Право поставки средств индивидуальной защиты для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право поставки средств индивидуальной защиты для нужд ООО «Трансойл».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Право поставки мебели для нужд ООО «Трансойл».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036469Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки мебели для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2020 12:0021.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036469Дата и время вскрытия заявок Право поставки мебели для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право поставки мебели для нужд ООО «Трансойл».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Право поставки бытовой техники для нужд ООО «Трансойл».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 12:00 GMT +321.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036469Дата и время окончания срока приема заявок Право поставки бытовой техники для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2020 12:0021.12.2020 12:0021.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036469Дата и время вскрытия заявок Право поставки бытовой техники для нужд ООО «Трансойл».Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право поставки бытовой техники для нужд ООО «Трансойл».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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