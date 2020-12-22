Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Базис поставки: Резервуарный парк НБ расположенной в ЯНАО не далее 30 км от г. Новый Уренгой. Доставка в резервуарный парк НБ осуществляется силами и за счёт средств ПоставщикаРассчитать логистику >