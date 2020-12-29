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    Главная / Торги / Универсальная испытательная машина 1600 (2000) KN

    Универсальная испытательная машина 1600 (2000) KN

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048540Дата и время окончания срока приема заявок Универсальная испытательная машина 1600 (2000) KN c комплектом приспособлений на свариваемость - 1 шт.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048540

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    426797

    Наименование закупки

    Универсальная испытательная машина 1600 (2000) KN

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 08:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    VitaliyAntipin@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антипин Виталий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Универсальная испытательная машина 1600 (2000) KN c комплектом приспособлений на свариваемость - 1 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 14:00 GMT +329.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048540Дата и время окончания срока приема заявок Универсальная испытательная машина 1600 (2000) KN c комплектом приспособлений на свариваемость - 1 шт.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    15.01.2021 08:0015.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048540Подведение итогов не позднее Универсальная испытательная машина 1600 (2000) KN c комплектом приспособлений на свариваемость - 1 шт.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.01.202115.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048540Подведение итогов не позднее Универсальная испытательная машина 1600 (2000) KN c комплектом приспособлений на свариваемость - 1 шт.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Универсальная испытательная машина 1600 (2000) KN c комплектом приспособлений на свариваемость - 1 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Универсальная испытательная машина 1600 (2000) KN c комплектом приспособлений на свариваемость - 1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставляемую продукцию осуществляется в течение 60 дней с момента поставки продукции на склад ПАО «ЧМК».
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    26.51.62.190

    Машины и приборы для испытания прочих материалов и конструкций

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    21.12.2020

    Договор

    21.12.2020

    Спецификация

    21.12.2020

    Существенные условия

    21.12.2020

    Уведомление

    21.12.2020

    Тех. задание

    21.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАШИНА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УНИВЕРЕРСАЛЬНАЯ 1600/2000KN С КОМПЛЕКТОМ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ НА СВАРИВАЕМОСТЬ"

    Кол-во: 1

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