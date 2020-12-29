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Номер извещения
ГП048540
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Универсальная испытательная машина 1600 (2000) KN
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
21.12.2020 08:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-00
Факс
--
Адрес электронной почты
VitaliyAntipin@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Антипин Виталий Александрович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Универсальная испытательная машина 1600 (2000) KN c комплектом приспособлений на свариваемость - 1 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 14:00 GMT +329.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048540Дата и время окончания срока приема заявок Универсальная испытательная машина 1600 (2000) KN c комплектом приспособлений на свариваемость - 1 шт.Челябинск
Подведение итогов не позднее
15.01.2021 08:0015.01.2021 08:0015.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048540Подведение итогов не позднее Универсальная испытательная машина 1600 (2000) KN c комплектом приспособлений на свариваемость - 1 шт.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Универсальная испытательная машина 1600 (2000) KN c комплектом приспособлений на свариваемость - 1 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Универсальная испытательная машина 1600 (2000) KN c комплектом приспособлений на свариваемость - 1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
26.51.62.190
Документация лота
Кол-во: 1
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