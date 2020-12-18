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    Главная / Торги / Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «РусГазШельф» и членов их семей

    Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «РусГазШельф» и членов их семей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.12.2020 15:0018.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036472Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «РусГазШельф» и членов их семейМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036472

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    25.12.20-ОЗП

    Наименование закупки

    Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «РусГазШельф» и членов их семей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    14.12.2020 15:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_к_ТЗ_ДМС_РГШ_2021_Перечень_медицинских_организаций.docx

    Техническое_задание_ДМС.DOCX

    Документация_запрос_ОЗП_ДМС.docx

    Извещение_ОЗП_ДМС__1_.doc

    выписка_из_протокола_панели_зашивки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РУСГАЗШЕЛЬФ
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    Почтовый адрес

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Контактный телефон

    495 доб.4195101

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    zakupki@rusgasshelf.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Житников Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «РусГазШельф» и членов их семей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.12.2020 15:00 GMT +318.12.2020 15:0018.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036472Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «РусГазШельф» и членов их семейМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    18.12.2020 15:0018.12.2020 15:0018.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036472Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «РусГазШельф» и членов их семейМосква

    Подведение итогов не позднее

    24.12.2020 18:0024.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036472Подведение итогов не позднее Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «РусГазШельф» и членов их семейМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    24.12.202024.12.2020 18:0024.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036472Подведение итогов не позднее Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «РусГазШельф» и членов их семейМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «РусГазШельф» и членов их семей

    Начальная цена

    30 096 520,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации о закупке

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «РУСГАЗШЕЛЬФ»
    Все закупки и тендеры «РУСГАЗШЕЛЬФ»

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А, ЭТ 22, ПОМ XXIX, КОМ 4

    105318, Российская Федерация, Москва, Ибрагимова, 31, корп. 4А, помещение Х, комната 6

    Классификатор ОКПД2

    65.12.12

    Услуги по медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    65.12.1

    Страхование медицинское

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/819259/name/5fe5f4c82f35c5.53470894

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг добровольного медицинского страхования работников ООО «РусГазШельф» и членов их семей"

    Кол-во: 1

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