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Номер извещения
32009829243
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
22.12.2020 08:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
Почтовый адрес
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
Контактный телефон
+7 861 992-30-06
Факс
+7 861 220-29-80
Адрес электронной почты
s.zhdanova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жданова Светлана Анатольевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
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Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 14:00 GMT +329.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829243Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 14:0029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009829243Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Подведение итогов не позднее
01.03.2021 14:0001.03.2021 14:0001.03.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829243Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.03.202101.03.2021 14:0001.03.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829243Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»
Начальная цена
238 608 106,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,
350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198
42.21.22.110
42.21
Документация лота
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