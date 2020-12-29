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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»

    Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829243Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009829243

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    22.12.2020 08:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    PrTKVOZKr_05_2021_5.1_Протокол_ТК_ВОЗ___05_2021_от_28.01.2021_5.1.pdf

    Приложение___2_Проект_договора.docx

    Документация_о_закупке.docx

    Приложение___1.1_Техническое_задание.docx

    Приложение___5_Критерии_и_порядок_оценки.docx

    Приложение___1.2_Ориентировочный_перечень_объектов.xlsx

    Приложение___3_Формы_подачи_предложений.doc

    Приложение___4_Квалификационные_критерии.xls

    ГЛБ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    Почтовый адрес

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Контактный телефон

    +7 861 992-30-06

    Факс

    +7 861 220-29-80

    Адрес электронной почты

    s.zhdanova@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жданова Светлана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.12.2020 14:00 GMT +329.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829243Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Дата и время вскрытия заявок

    29.12.2020 14:0029.12.2020 14:0029.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009829243Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 14:0001.03.2021 14:0001.03.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829243Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 14:0001.03.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829243Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»

    Начальная цена

    238 608 106,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры КРАСНОДАР ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198,

    350062, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ ИМ. КАЛЯЕВА, ДОМ 198

    Классификатор ОКПД2

    42.21.22.110

    Работы строительные по прокладке местных трубопроводов воды или сточных вод

    Классификатор ОКВЭД2

    42.21

    Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/847421/name/6024d781e89fb0.47669018

    11.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по капитальному ремонту сетей водоснабжения и водоотведения для нужд ООО «Краснодар Водоканал» на объектах, входящих в Производственную программу ООО «Краснодар Водоканал»"

    Кол-во:

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