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Номер извещения
ГП048195
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплектующие к Гидравлическому оборудованию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.12.2020 14:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-00
Факс
--
Адрес электронной почты
VitaliyAntipin@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Антипин Виталий Александрович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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ШТУЦЕР М36Х3 Ч.14289-60 - 150 шт. ГАЙКА НАКИДНАЯ М36Х3 Ч.14289-63 - 150 шт. НИППЕЛЬ Ф23Х70 Ч.14289-64 - 150 шт. ШТУЦЕР М36Х3 Ч.14289-60 - 300 шт. ГАЙКА НАКИДНАЯ М36Х3 Ч.14289-63 - 150 шт. НИППЕЛЬ Ф23Х70 Ч.14289-64 - 200 шт. ФИТИНГ WH-R WH08SRKDS БАНЖО - 240 шт. КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ D8 - 240 шт. ФИТИНГ ВВЕРТНОЙ УГЛОВОЙ WE08SRCF - 192 шт. КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ PSR16SX - 72 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 14:00 GMT +325.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048195Дата и время окончания срока приема заявок ШТУЦЕР М36Х3 Ч.14289-60 - 150 шт. ГАЙКА НАКИДНАЯ М36Х3 Ч.14289-63 - 150 шт. НИППЕЛЬ Ф23Х70 Ч.14289-64 - 150 шт. ШТУЦЕР М36Х3 Ч.14289-60 - 300 шт. ГАЙКА НАКИДНАЯ М36Х3 Ч.14289-63 - 150 шт. НИППЕЛЬ Ф23Х70 Ч.14289-64 - 200 шт. ФИТИНГ WH-R WH08SRKDS БАНЖО - 240 шт. КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ D8 - 240 шт. ФИТИНГ ВВЕРТНОЙ УГЛОВОЙ WE08SRCF - 192 шт. КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ PSR16SX - 72 шт. Челябинск
Подведение итогов не позднее
05.02.2021 08:0005.02.2021 08:0005.02.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048195Подведение итогов не позднее ШТУЦЕР М36Х3 Ч.14289-60 - 150 шт. ГАЙКА НАКИДНАЯ М36Х3 Ч.14289-63 - 150 шт. НИППЕЛЬ Ф23Х70 Ч.14289-64 - 150 шт. ШТУЦЕР М36Х3 Ч.14289-60 - 300 шт. ГАЙКА НАКИДНАЯ М36Х3 Ч.14289-63 - 150 шт. НИППЕЛЬ Ф23Х70 Ч.14289-64 - 200 шт. ФИТИНГ WH-R WH08SRKDS БАНЖО - 240 шт. КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ D8 - 240 шт. ФИТИНГ ВВЕРТНОЙ УГЛОВОЙ WE08SRCF - 192 шт. КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ PSR16SX - 72 шт. Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.02.202105.02.2021 08:0005.02.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048195Подведение итогов не позднее ШТУЦЕР М36Х3 Ч.14289-60 - 150 шт. ГАЙКА НАКИДНАЯ М36Х3 Ч.14289-63 - 150 шт. НИППЕЛЬ Ф23Х70 Ч.14289-64 - 150 шт. ШТУЦЕР М36Х3 Ч.14289-60 - 300 шт. ГАЙКА НАКИДНАЯ М36Х3 Ч.14289-63 - 150 шт. НИППЕЛЬ Ф23Х70 Ч.14289-64 - 200 шт. ФИТИНГ WH-R WH08SRKDS БАНЖО - 240 шт. КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ D8 - 240 шт. ФИТИНГ ВВЕРТНОЙ УГЛОВОЙ WE08SRCF - 192 шт. КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ PSR16SX - 72 шт. Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ШТУЦЕР М36Х3 Ч.14289-60 - 150 шт. ГАЙКА НАКИДНАЯ М36Х3 Ч.14289-63 - 150 шт. НИППЕЛЬ Ф23Х70 Ч.14289-64 - 150 шт. ШТУЦЕР М36Х3 Ч.14289-60 - 300 шт. ГАЙКА НАКИДНАЯ М36Х3 Ч.14289-63 - 150 шт. НИППЕЛЬ Ф23Х70 Ч.14289-64 - 200 шт. ФИТИНГ WH-R WH08SRKDS БАНЖО - 240 шт. КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ D8 - 240 шт. ФИТИНГ ВВЕРТНОЙ УГЛОВОЙ WE08SRCF - 192 шт. КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ PSR16SX - 72 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
ШТУЦЕР М36Х3 Ч.14289-60 - 150 шт. ГАЙКА НАКИДНАЯ М36Х3 Ч.14289-63 - 150 шт. НИППЕЛЬ Ф23Х70 Ч.14289-64 - 150 шт. ШТУЦЕР М36Х3 Ч.14289-60 - 300 шт. ГАЙКА НАКИДНАЯ М36Х3 Ч.14289-63 - 150 шт. НИППЕЛЬ Ф23Х70 Ч.14289-64 - 200 шт. ФИТИНГ WH-R WH08SRKDS БАНЖО - 240 шт. КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ D8 - 240 шт. ФИТИНГ ВВЕРТНОЙ УГЛОВОЙ WE08SRCF - 192 шт. КОЛЬЦО ВРЕЗНОЕ PSR16SX - 72 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Челябинская область, город, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.12.20.000
Документация лота
Кол-во: 450
Кол-во: 300
Кол-во: 350
Кол-во: 240
Кол-во: 240
Кол-во: 192
Кол-во: 72
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