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    Главная / Торги / Поставка запчастей для автомобиля Mitsubishi L200

    Поставка запчастей для автомобиля Mitsubishi L200

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 14:3017.12.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036457Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для автомобиля Mitsubishi L200МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036457

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запчастей для автомобиля Mitsubishi L200

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    14.12.2020 14:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол.pdf

    Образец_Спецификации_к_типовому_договору_на_2020г_.docx

    Запрос_Форма_ТКП.xlsx

    Приложение__2_Особые_условия_к_договорам.docx

    Договор_поставки_ООО_ГАС.doc

    Документация_открытого_запроса_цен__2_.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    i.bozhenko@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боженко Иван Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запчастей для автомобиля Mitsubishi L200

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2020 14:30 GMT +317.12.2020 14:3017.12.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036457Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для автомобиля Mitsubishi L200Москва

    Подведение итогов не позднее

    25.12.2020 14:0025.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036457Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для автомобиля Mitsubishi L200Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.12.202025.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036457Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для автомобиля Mitsubishi L200Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запчастей для автомобиля Mitsubishi L200

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/849823/name/602a57a9b86ee4.92436024

    15.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Амортизатор задней подвески 4162A289"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Амортизатор передней подвески 4062A112"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Барабан тормозной 4615А127"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Вал карданный задний 3401А942"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Вал приводной в сборе 3815A181"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Втулка переднего стабилизатора MR992317"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Генератор 1800A008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Диск сцепления 2301A084"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Диск тормозной 4615A201"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Колодки тормозные передние 4605A284"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Крышка бензобака 5940A031"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Наконечник рулевой тяги левый 4422A096"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Наконечник тяги рулевой правый 4422A010"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Насос ГУР 4450A173"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Насос циркуляционный U4847 12В 1316193A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Облицовка переднего бампера 6400D152WA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Опора шаровая верхняя передней подвески 4010A137"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Опора шаровая нижняя передней подвески 4013A211"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Отбойник капота MR288769"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Отопитель Webasto Thermo Top Evo 12V 5.0kw Diesel"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Подшипник MB160662"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Подшипник выжимной сцепления MN171419"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Подшипник передней ступицы 3885A025"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Подшипник подвесной 3450A017"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Полукольцо коленвала 1052A483"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Пыльник переднего амортизатора MR992325"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Пыльник ШРУСа переднего, внутренний 3817A311"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Ремень приводной генератора 1340A085"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Решетка в бампер центральная 6402A182"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Рычаг передней подвески верхний левый 4010A013"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Рычаг подвески передний верхний правый 4010А140"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Рычаг подвески передний нижний левый 4013A209"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Рычаг подвески передний нижний левый 4013A329"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Рычаг подвески передний нижний правый 4013A330"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Сальник распредвала передний MD372536"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Стойка переднего стабилизатора левая 4056A192"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Стойка переднего стабилизатора правая 4056A193"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Трос стояночного тормоза MN102416"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Трос стояночного тормоза MN102417"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Тяга рулевого управления 4410A173"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "Форсунка в сборе 1465A041"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Цепь ведущая выходного вала РКПП 3220A006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Цилиндр тормозной рабочий задний левый 4610A008"

    Кол-во: 2

    "Позиция 44"

    "Вал приводной передний в сборе NTN EBJ100MBD81"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Сайлентблок нижнего рычага Masuma RU572"

    Кол-во: 4

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    Регион:
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    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 12:23
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
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