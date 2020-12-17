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Номер извещения
ГП036457
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка запчастей для автомобиля Mitsubishi L200
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
14.12.2020 14:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
i.bozhenko@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Боженко Иван Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей для автомобиля Mitsubishi L200
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2020 14:30 GMT +317.12.2020 14:3017.12.2020 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036457Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для автомобиля Mitsubishi L200Москва
Подведение итогов не позднее
25.12.2020 14:0025.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036457Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для автомобиля Mitsubishi L200Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей для автомобиля Mitsubishi L200
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
29.3
Документация лота
Кол-во: 2
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Кол-во: 1
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Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 4
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