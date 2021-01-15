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    Главная / Торги / Испаритель ротационный

    Испаритель ротационный

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036689Дата и время окончания срока приема заявок Испаритель ротационныйЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036689

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    426313

    Наименование закупки

    Испаритель ротационный

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    15.12.2020 12:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение__2_ТЗ.pdf

    Приложение__3_1_Проект_Спецификации.doc

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.pdf

    Приложение__1_Оферта.doc

    Приложение__3_2_Проект_Договора_нерезидент_РФ.docx

    Приложение__3_Проект_Договора.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-53-10

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AndreyMashtakov@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маштаков Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Испаритель ротационный

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 14:00 GMT +315.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036689Дата и время окончания срока приема заявок Испаритель ротационныйЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2021 14:0031.12.2021 14:0031.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036689Подведение итогов не позднее Испаритель ротационныйЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202131.12.2021 14:0031.12.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036689Подведение итогов не позднее Испаритель ротационныйЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Испаритель ротационный

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    26.51.43.149

    Приборы электроизмерительные лабораторные аналоговые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Испаритель ротационный"

    Кол-во: 2

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