Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Металлорукава

    Металлорукава

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048224Дата и время окончания срока приема заявок МеталлорукаваЧелябинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048224

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Металлорукава

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Образцы_основных_форм_ГП425994.doc

    Закупочная_документация__425994.doc

    Техническое_задание_20_40_5_0_13_13_М36Х3_М36Х3.pdf

    Техническое_задание_20_40_2500_М36х3_М36х3.pdf

    Техническое_задание_ВД_25_40_2_0.pdf

    ТЗ_Металлорукава.pdf

    ТЗ_Металлорукава__1_.pdf

    ТЗ_Металлорукава__часть2_.pdf

    ТЗ_Металлорукав.pdf

    Договор_поставки_ЧМК_2021.doc

    СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx

    Приложение___4_Уведомление.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-35

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AleksandrBakshaev@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бакшаев Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Металлорукава

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 14:00 GMT +313.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048224Дата и время окончания срока приема заявок МеталлорукаваЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2021 14:0030.06.2021 14:0030.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048224Подведение итогов не позднее МеталлорукаваЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.202130.06.2021 14:0030.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048224Подведение итогов не позднее МеталлорукаваЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлорукава

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    22.19.30.133

    Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот №1 МЕТАЛЛОРУКАВ ВД 25-40-2,0"

    Кол-во: 11

    "Позиция 2"

    "Лот №1 МЕТАЛЛОРУКАВ ВД 50-40-3,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Лот №1 МЕТАЛЛОРУКАВ ВД 70-25-1,5"

    Кол-во: 8

    "Позиция 4"

    "Лот №1 МЕТАЛЛОРУКАВ ВД 25-40-3,0"

    Кол-во: 14

    "Позиция 5"

    "Лот №1 МЕТАЛЛОРУКАВ ВД 20-40-6,0"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Лот №1 МЕТАЛЛОРУКАВ ВД 125-25-2,0 ДВУХОПЛЕТ."

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Лот №2 МЕТАЛЛОРУКАВ 20-40-5,0 13/13 М36Х3/М36Х3"

    Кол-во: 75

    "Позиция 8"

    "Лот №2 МЕТАЛЛОРУКАВ 50-40-1500 13/13 G2"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "Лот №2 МЕТАЛЛОРУКАВ 20-40-1500 13-90/13 G3/4"

    Кол-во: 148

    "Позиция 10"

    "Лот №2 МЕТАЛЛОРУКАВ 20-40-2500 М36Х3/М36Х3"

    Кол-во: 286

    "Позиция 11"

    "Лот №2 МЕТАЛЛОРУКАВ20-40-1800 13-90/13G3/4/G3/4"

    Кол-во: 24

    "Позиция 12"

    "Лот №2 МЕТАЛЛОРУКАВ 40-40-1500 13/13 G1.1/2""

    Кол-во: 24

    "Позиция 13"

    "Лот №2 МЕТАЛЛОРУКАВ 25-40-900 13-90/13 G1""

    Кол-во: 72

    "Позиция 14"

    "Лот №2 МЕТАЛЛОРУКАВ 25-40-1200 13/13 G1""

    Кол-во: 74

    "Позиция 15"

    "Лот №2 МЕТАЛЛОРУКАВ 20-40-1000 13-90/13 G3/4"

    Кол-во: 24

    "Позиция 16"

    "Лот №2 МЕТАЛЛОРУКАВ 25-40-1100 13/13 G1 "

    Кол-во: 48

    "Позиция 17"

    "Лот №2 МЕТАЛЛОРУКАВ 10-40-1500 13/13 G1/2""

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Лот №2 МЕТАЛЛОРУКАВ 10-40-1200 13/13 G1/2""

    Кол-во: 48

    "Позиция 19"

    "Лот №2 МЕТАЛЛОРУКАВ 10-40-1200 13-90/13 G1/2""

    Кол-во: 205

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    БЗФ
    Запрос предложений № ГП237238
    Запасные части на линию дозирования (по чертежам)
    Запасные части на линию дозирования (по чертежам)
    593883
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Иркутская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Конкурентный отбор № 32211067062
    Оказание услуг по оценке недвижимого имущества
    Оказание услуг по оценке недвижимого имущества
    591570
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    1 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    СН-МНГ
    Конкурентный отбор № АП014285
    Поставка дизельного топлива на Левобережные м.р.ПАО "СН-МНГ" (доп.потребность на 2022г)
    Поставка дизельного топлива на Левобережные м.р.ПАО "СН-МНГ" (доп.потребность на 2022г)
    593879
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос (ценовых) котировок № 32211045078
    Поставка масло нагревательной станции (контейнерного типа) для Филиала №10АО "ГК "Северавтодор"
    Поставка масло нагревательной станции (контейнерного типа) для Филиала №10АО "ГК...
    587994
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    4 227 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Запрос предложений № 32211069940
    Выполнение работ строительно-монтажных внутрипоселковых газопроводов
    Выполнение работ строительно-монтажных внутрипоселковых газопроводов
    591898
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    494 226 996
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213884
    Расходомер NIVUFLOV MOBILE 750 (СД6) в полной комплектации
    Расходомер NIVUFLOV MOBILE 750 (СД6) в полной комплектации
    580812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Запрос предложений № ГП136154
    Разработка проектной документации «Техническое перевооружение опасного производственного объекта Шахта угольная («Ольжерасская-Новая»). Многофункциональная система безопасности "Система контроля и управления средствами взрывозащиты в дегазационных трубопроводах и установках» и обеспечению проведения экспертизы промышленной безопасности разработанной проектной документации
    Разработка проектной документации «Техническое перевооружение опасного производственного...
    576871
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    СН-МНГ
    Конкурентный отбор № АП014284
    Поставка дизельного топлива на Близлежайшие месторождения ПАО СН-МНГ(доп. потребность на 2022г)
    Поставка дизельного топлива на Близлежайшие месторождения ПАО СН-МНГ(доп. потребность на...
    593876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить