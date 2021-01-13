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Номер извещения
ГП048224
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Металлорукава
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
17.12.2020 15:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-35
Факс
--
Адрес электронной почты
AleksandrBakshaev@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бакшаев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Металлорукава
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.01.2021 14:00 GMT +313.01.2021 14:0013.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048224Дата и время окончания срока приема заявок МеталлорукаваЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.06.2021 14:0030.06.2021 14:0030.06.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048224Подведение итогов не позднее МеталлорукаваЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Металлорукава
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
22.19.30.133
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 14
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 75
Кол-во: 12
Кол-во: 148
Кол-во: 286
Кол-во: 24
Кол-во: 24
Кол-во: 72
Кол-во: 74
Кол-во: 24
Кол-во: 48
Кол-во: 10
Кол-во: 48
Кол-во: 205
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