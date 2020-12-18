www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009787662
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг клининга
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Дата публикации
10.12.2020 13:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16
Почтовый адрес
620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16
Контактный телефон
+7 343 369-29-86 доб. 152
Факс
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Адрес электронной почты
kuo@irro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сокерин Е. Е.
Место рассмотрения предложений
620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг клининга
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг клининга
Начальная цена
4 339 754,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Уральский федеральный округ, Свердловская обл, 620066, город Екатеринбург, ул. Академическая, дом 16; 620142, город Екатеринбург, ул. Щорса, дом 92а корп. 4;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАОУ ДПО СО ИРО
Все закупки и тендеры ГАОУ ДПО СО ИРО
Адрес местонахождения
620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 12
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