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    Главная / Торги / Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный сроком на один год.

    Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный сроком на один год.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048817Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской Области.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048817

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗП-03-АТМ

    Наименование закупки

    Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный сроком на один год.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 11:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП048817_second_parts_protocol_лот1.rtf

    ГП048817_second_parts_protocol_лот2.rtf

    ГП048817_second_parts_protocol_лот3.rtf

    ГП048817_second_parts_protocol_лот4.rtf

    ГП048817_second_parts_protocol_лот6.rtf

    ГП048817_second_parts_protocol_лот5.rtf

    Документации_ОЗП_ЗП_03_АТМ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Юридический адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Почтовый адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 622-04-56

    Факс

    +7 812 325-21-47

    Адрес электронной почты

    andrey.belkun.peterburg@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белкун Андрей Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской Области.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048817Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской Области.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048817Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской Области.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 23:5928.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской Области.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской Области.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской Области.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/858498/name/6038f109751ae9.72017863

    26.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов."

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика Коми

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048817Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика КомиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048817Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика КомиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 23:5928.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика КомиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика КомиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика Коми

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/858501/name/6038f19174a553.83469756

    26.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика Карелия;

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048817Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика Карелия;Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048817Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика Карелия;Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 23:5928.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика Карелия;Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика Карелия;Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика Карелия;

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/858505/name/6038f226aec278.20766646

    26.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Вологда и Вологодской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048817Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Вологда и Вологодской областиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048817Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Вологда и Вологодской областиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 23:5928.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Вологда и Вологодской областиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Вологда и Вологодской областиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Вологда и Вологодской области

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/858514/name/6038f2cb182071.45765406

    26.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов"

    Кол-во: 1

    Лот 5

    Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Архангельск и Архангельской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048817Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Архангельск и Архангельской областиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048817Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Архангельск и Архангельской областиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 23:5928.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Архангельск и Архангельской областиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Архангельск и Архангельской областиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Архангельск и Архангельской области

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/858523/name/6038f3a19887b8.87600549

    26.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов"

    Кол-во: 1

    Лот 6

    Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Мурманск и Мурманской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048817Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Мурманск и Мурманской областиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048817Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Мурманск и Мурманской областиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 23:5928.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Мурманск и Мурманской областиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Мурманск и Мурманской областиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Мурманск и Мурманской области

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/858531/name/6038f45821b000.42842161

    26.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуга по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов"

    Кол-во: 1

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