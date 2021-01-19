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Номер извещения
ГП048817
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный сроком на один год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 11:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Почтовый адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Контактный телефон
+7 812 622-04-56
Факс
+7 812 325-21-47
Адрес электронной почты
andrey.belkun.peterburg@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белкун Андрей Станиславович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской Области.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048817Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской Области.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048817Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской Области.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 23:5928.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской Области.Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
28.02.202128.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской Области.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Санкт-Петербург и Ленинградской Области.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
49.41.19.000
Документация лота
Кол-во: 1
Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика Коми
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048817Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика КомиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048817Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика КомиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 23:5928.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика КомиСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
28.02.202128.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика КомиСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика Коми
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
49.41.19.000
Документация лота
Кол-во: 1
Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика Карелия;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048817Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика Карелия;Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048817Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика Карелия;Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 23:5928.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика Карелия;Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.02.202128.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика Карелия;Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории Республика Карелия;
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
49.41.19.000
Документация лота
Кол-во: 1
Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Вологда и Вологодской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048817Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Вологда и Вологодской областиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048817Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Вологда и Вологодской областиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 23:5928.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Вологда и Вологодской областиСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
28.02.202128.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Вологда и Вологодской областиСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Вологда и Вологодской области
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
49.41.19.000
Документация лота
Кол-во: 1
Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Архангельск и Архангельской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048817Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Архангельск и Архангельской областиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048817Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Архангельск и Архангельской областиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 23:5928.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Архангельск и Архангельской областиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.02.202128.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Архангельск и Архангельской областиСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Архангельск и Архангельской области
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
49.41.19.000
Документация лота
Кол-во: 1
Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Мурманск и Мурманской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 18:00 GMT +319.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048817Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Мурманск и Мурманской областиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
19.01.2021 18:0019.01.2021 18:0019.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048817Дата и время вскрытия заявок Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Мурманск и Мурманской областиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 23:5928.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Мурманск и Мурманской областиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.02.202128.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048817Подведение итогов не позднее Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Мурманск и Мурманской областиСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный на территории г. Мурманск и Мурманской области
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документации запроса предложений № ЗП-03-АТМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
49.41.19.000
Документация лота
Кол-во: 1
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