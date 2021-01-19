Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный сроком на один год.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП048817 Уникальный номер закупки Номер закупки ЗП-03-АТМ Наименование закупки Предоставление услуг по перевозке и монтажу\демонтажу банкоматов и терминалов для нужд филиала Банка ГПБ (АО) «Северо-Западный сроком на один год. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Северо-Западный

Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный Юридический адрес 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А Почтовый адрес 191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А Контактный телефон +7 812 622-04-56 Факс +7 812 325-21-47 Адрес электронной почты andrey.belkun.peterburg@gazprombank.ru Ф.И.О. контактного лица Белкун Андрей Станиславович Место рассмотрения предложений Санкт-Петербург Закупки и тендеры Санкт-Петербург Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru