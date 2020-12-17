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Номер извещения
32009787240
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту зданий находящихся по адресу, ул. Верхоленская, 4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Дата публикации
10.12.2020 13:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 7
Почтовый адрес
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 7
Контактный телефон
+7 3022 21-19-06
Факс
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Адрес электронной почты
iskra.chita@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Дондокова Д. А.
Место рассмотрения предложений
672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ,ГОРОД ЧИТА,УЛИЦА ЛЕНИНА, дом ДОМ 162
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту зданий находящихся по адресу, ул. Верхоленская, 4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.12.2020 19:00 GMT +317.12.2020 19:0017.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009787240Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту зданий находящихся по адресу, ул. Верхоленская, 4672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ,ГОРОД ЧИТА,УЛИЦА ЛЕНИНА, дом ДОМ 162
Дата и время вскрытия заявок
17.12.2020 19:0017.12.2020 19:0017.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009787240Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту зданий находящихся по адресу, ул. Верхоленская, 4672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ,ГОРОД ЧИТА,УЛИЦА ЛЕНИНА, дом ДОМ 162
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту зданий находящихся по адресу, ул. Верхоленская, 4
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Сибирский федеральный округ, Забайкальский крайРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ Молодежный центр Искра
Все закупки и тендеры ГАУ Молодежный центр Искра
Адрес местонахождения
672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 7
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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