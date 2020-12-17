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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту зданий находящихся по адресу, ул. Верхоленская, 4

    Выполнение работ по капитальному ремонту зданий находящихся по адресу, ул. Верхоленская, 4

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 19:0017.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009787240Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту зданий находящихся по адресу, ул. Верхоленская, 4672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ,ГОРОД ЧИТА,УЛИЦА ЛЕНИНА, дом ДОМ 162Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009787240

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту зданий находящихся по адресу, ул. Верхоленская, 4

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Дата публикации

    10.12.2020 13:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГАУ Молодежный центр Искра
    Все закупки и тендеры ГАУ Молодежный центр Искра

    Юридический адрес

    672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 7

    Почтовый адрес

    672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 7

    Контактный телефон

    +7 3022 21-19-06

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    iskra.chita@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Дондокова Д. А.

    Место рассмотрения предложений

    672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ,ГОРОД ЧИТА,УЛИЦА ЛЕНИНА, дом ДОМ 162

    Закупки и тендеры Забайкальский край

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту зданий находящихся по адресу, ул. Верхоленская, 4

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.12.2020 19:00 GMT +317.12.2020 19:0017.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009787240Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту зданий находящихся по адресу, ул. Верхоленская, 4672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ,ГОРОД ЧИТА,УЛИЦА ЛЕНИНА, дом ДОМ 162

    Дата и время вскрытия заявок

    17.12.2020 19:0017.12.2020 19:0017.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009787240Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту зданий находящихся по адресу, ул. Верхоленская, 4672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ,ГОРОД ЧИТА,УЛИЦА ЛЕНИНА, дом ДОМ 162

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.12.202018.12.2020 17:5918.12.2020 17:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009787240Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту зданий находящихся по адресу, ул. Верхоленская, 4672000, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ,ГОРОД ЧИТА,УЛИЦА ЛЕНИНА, дом ДОМ 162

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту зданий находящихся по адресу, ул. Верхоленская, 4

    Начальная цена

    2 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сибирский федеральный округ, Забайкальский крайРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ Молодежный центр Искра
    Все закупки и тендеры ГАУ Молодежный центр Искра

    Адрес местонахождения

    672000, Российская Федерация, Забайкальский край, Чита, Костюшко-Григоровича, 7

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1

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