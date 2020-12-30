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    Главная / Торги / Насосное оборудование

    Насосное оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048763Дата и время окончания срока приема заявок Насосное оборудованиеЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048763

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Насосное оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.12.2020 08:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    НАСОС_СМ_200_150.pdf

    НАСОС_Х80_50_25ОК_55_С_ЭЛ.ДВ.37КВТ.pdf

    Насосы_1Д_250_315_.pdf

    РОТОР_НАСОСА_Д4000_95_В_СБОРЕ.pdf

    Договор_поставки_ЧМК_2021.doc

    Контракт_нерезидент_РФ.docx

    СПЕЦИФИКАЦИЯ.docx

    Насос_СМВ_5_46.pdf

    Закупочная_документация__425804.doc

    Приложение___4_Уведомление.docx

    Образцы_основных_форм_ГП425804.doc

    ГНОМ_16Х16.pdf

    Гном_25х20.pdf

    Колесо_рабочее_насоса_СМ200_150_315_4А.pdf

    НАСОС_1_ГРТ_800_71.pdf

    НАСОС_1К_50_32_125_С_ЭЛ._ДВ._2_2_3000.pdf

    Насос_АНС_60_5_5_3000.pdf

    НАСОС_ГРАУ_1600_25.pdf

    НАСОС_Д2500_62_2__насосная_ст._.pdf

    НАСОС_К_20_30_С_ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ_4КВТ.pdf

    НАСОС_ПРВП_63_22_5.pdf

    НАСОС_СДВ_80_18_С_ЭЛ_ДВ_11_1500.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-35

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    AleksandrBakshaev@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бакшаев Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Насосное оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 15:00 GMT +330.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048763Дата и время окончания срока приема заявок Насосное оборудованиеЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    28.11.2021 12:0028.11.2021 12:0028.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048763Подведение итогов не позднее Насосное оборудованиеЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.11.202128.11.2021 12:0028.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048763Подведение итогов не позднее Насосное оборудованиеЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Насосное оборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.110

    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот №1 КОЛЕСО РАБОЧЕЕ НАСОСА СМ200-150-315/4А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Лот №1 НАСОС 1Д 250-125А ЛЕВ.ВРАЩЕНИЯ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Лот №1 НАСОС 1Д 250-125А ЛЕВ.ВРАЩЕНИЯ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Лот №1 НАСОС 1Д 315-50А ЛЕВАЯ ВЕРСИЯ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Лот №1 НАСОС 1Д315-71 ПРАВЫЙ БЕЗ ЭЛ/ДВ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Лот №1 НАСОС ГНОМ 16Х16"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Лот №1 НАСОС ГНОМ 25Х20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Лот №1 НАСОС СМ 200-150-315/4А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Лот №1 НАСОС К 20/30 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4КВТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Лот №1 РОТОР НАСОСА Д 4000-95-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "Лот №1 НАСОС 1К 50-32-125 С ЭЛ. ДВ. 2,2/3000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Лот №1 НАСОС СДВ 80/18 С ЭЛ/ДВ 11/1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Лот №2 НАСОС ПРВП 63-22,5 11/1500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Лот №3 НАСОС Х80-50-25ОК-55 С ЭЛ.ДВ.37КВТ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "Лот №4 НАСОС АНС-60 5,5/3000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Лот №5 НАСОС 1ГРТ 800/71 БЕЗ ЭЛ. ДВИГАТЕЛЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Лот №5 НАСОС ГРАУ 1600/25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Лот №6 Агрегат электронасосный Д2500-62-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Лот №7 Насос СМВ5-46 А-С-А-С-Р-В"

    Кол-во: 1

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