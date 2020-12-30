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Номер извещения
ГП048763
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Насосное оборудование
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
22.12.2020 08:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-35
Факс
--
Адрес электронной почты
AleksandrBakshaev@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бакшаев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Насосное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 15:00 GMT +330.12.2020 15:0030.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048763Дата и время окончания срока приема заявок Насосное оборудованиеЧелябинск
Подведение итогов не позднее
28.11.2021 12:0028.11.2021 12:0028.11.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048763Подведение итогов не позднее Насосное оборудованиеЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Насосное оборудование
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.13.14.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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Кол-во: 1
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