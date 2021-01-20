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    Главная / Торги / СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕ

    СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060578Дата и время окончания срока приема заявок СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060578

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    425691

    Наименование закупки

    СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 14:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    425691_Приложение___2___ТЗ.doc

    425691_Приложение___4___Существенные_условия.doc

    425691_Приложение___3___договор.doc

    425691_ДОКУМЕНТАЦИЯ_ТМЦ.doc

    425691_Приложение___3___спецификация.doc

    ГП060578_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-44-70

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    ADuhova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Духова Анна Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.01.2021 12:00 GMT +320.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060578Дата и время окончания срока приема заявок СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    19.02.2021 12:0019.02.2021 12:0019.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060578Подведение итогов не позднее СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.02.202119.02.2021 12:0019.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060578Подведение итогов не позднее СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    19.20.29.211

    Смазки пластичные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/928919/name/60a39bf6cde721.08258424

    18.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СМАЗКА ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР1-160"

    Кол-во: 14220

    "Позиция 2"

    "СМАЗКА ЛУКОЙЛ СТИЛФЛЕКС 1-240"

    Кол-во: 4070

    "Позиция 3"

    "СМАЗКА ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС ЕР2-180"

    Кол-во: 720

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