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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП060578
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.12.2020 14:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-44-70
Факс
--
Адрес электронной почты
ADuhova@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Духова Анна Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.01.2021 12:00 GMT +320.01.2021 12:0020.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060578Дата и время окончания срока приема заявок СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕЧелябинск
Подведение итогов не позднее
19.02.2021 12:0019.02.2021 12:0019.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060578Подведение итогов не позднее СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
СМАЗКИ КОНСИСТЕНТНЫЕ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
19.20.29.211
Документация лота
Кол-во: 14220
Кол-во: 4070
Кол-во: 720
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