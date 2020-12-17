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    Главная / Торги / Поставка сертификатов на продление технической поддержки

    Поставка сертификатов на продление технической поддержки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2020 06:0017.12.2020 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009782230Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сертификатов на продление технической поддержки620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009782230

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сертификатов на продление технической поддержки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Дата публикации

    09.12.2020 14:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Протоколы.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
    Все закупки и тендеры ГАОУ ДПО СО ИРО

    Юридический адрес

    620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16

    Почтовый адрес

    620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16

    Контактный телефон

    +7 343 369-29-86 доб. 152

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    kuo@irro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сокерин Е. Е.

    Место рассмотрения предложений

    620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сертификатов на продление технической поддержки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.12.202017.12.2020 15:0017.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009782230Подведение итогов не позднее Поставка сертификатов на продление технической поддержки620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сертификатов на продление технической поддержки

    Начальная цена

    4 190 013,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Уральский федеральный округ, Свердловская обл, Место предоставления сертификатов: по адресу электронной почты shaft@irro.ru по месту нахождения заказчика Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Академическая 16.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАОУ ДПО СО ИРО
    Все закупки и тендеры ГАОУ ДПО СО ИРО

    Адрес местонахождения

    620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/809562/name/5fdb451e26a519.24351339

    17.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по технической поддержке информационных технологий"

    Кол-во: 10

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