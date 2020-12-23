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Номер извещения
ГП036869
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на выполнение работ по проведению специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «БМК»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
16.12.2020 08:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Почтовый адрес
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
Контактный телефон
+7 34792 5-69-80 доб. 67674
Факс
+7 34792 3-32-29
Адрес электронной почты
natalya.tarasova@belmk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тарасова Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Белорецкий
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Проведение специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «БМК»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.12.2020 12:30 GMT +323.12.2020 12:3023.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036869Дата и время окончания срока приема заявок Проведение специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «БМК»Белорецкий
Дата и время вскрытия заявок
23.12.2020 12:3023.12.2020 12:3023.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036869Дата и время вскрытия заявок Проведение специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «БМК»Белорецкий
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036869Подведение итогов не позднее Проведение специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «БМК»Белорецкий
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «БМК»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1
71.20.19.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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