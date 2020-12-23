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    Главная / Торги / Запрос предложений на выполнение работ по проведению специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «БМК»

    Запрос предложений на выполнение работ по проведению специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «БМК»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.12.2020 12:3023.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036869Дата и время окончания срока приема заявок Проведение специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «БМК»БелорецкийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036869

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на выполнение работ по проведению специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «БМК»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    16.12.2020 08:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_СОУТ_АО_БМК.docx

    Техническое_задание_СОУТ_2021.docx

    Документация_ГПБ.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 67674

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    natalya.tarasova@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тарасова Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «БМК»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.12.2020 12:30 GMT +323.12.2020 12:3023.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036869Дата и время окончания срока приема заявок Проведение специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «БМК»Белорецкий

    Дата и время вскрытия заявок

    23.12.2020 12:3023.12.2020 12:3023.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036869Дата и время вскрытия заявок Проведение специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «БМК»Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 15:0029.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036869Подведение итогов не позднее Проведение специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «БМК»Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 15:0029.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036869Подведение итогов не позднее Проведение специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «БМК»Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение специальной оценке условий труда на рабочих местах АО «БМК»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    71.20.19.130

    Услуги по оценке условий труда

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах АО «БМК»"

    Кол-во:

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    Лоты:
    1
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    Тверская область
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