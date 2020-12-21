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Номер извещения
ГП036620
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение услуг по предоставлению информации о дислокации, ремонтах, технических характеристиках подвижного состава для нужд ООО «Мечел-Транс» на 2021 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 08:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1
Контактный телефон
+7 919 110-58-26
Факс
--
Адрес электронной почты
LyudmilaBalkina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Балкина Людмила Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение услуг по предоставлению информации о дислокации, ремонтах, технических характеристиках подвижного состава для нужд ООО «Мечел-Транс» на 2021 г
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 19:00 GMT +321.12.2020 19:0021.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036620Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение услуг по предоставлению информации о дислокации, ремонтах, технических характеристиках подвижного состава для нужд ООО «Мечел-Транс» на 2021 гМосква
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2020 19:0021.12.2020 19:0021.12.2020 19:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036620Дата и время вскрытия заявок Приобретение услуг по предоставлению информации о дислокации, ремонтах, технических характеристиках подвижного состава для нужд ООО «Мечел-Транс» на 2021 гМосква
Подведение итогов не позднее
15.02.2021 10:0015.02.2021 10:0015.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036620Подведение итогов не позднее Приобретение услуг по предоставлению информации о дислокации, ремонтах, технических характеристиках подвижного состава для нужд ООО «Мечел-Транс» на 2021 гМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.02.202115.02.2021 10:0015.02.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036620Подведение итогов не позднее Приобретение услуг по предоставлению информации о дислокации, ремонтах, технических характеристиках подвижного состава для нужд ООО «Мечел-Транс» на 2021 гМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение услуг по предоставлению информации о дислокации, ремонтах, технических характеристиках подвижного состава для нужд ООО «Мечел-Транс» на 2021 г
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Транс
Все закупки и тендеры Мечел-Транс
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1
74
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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