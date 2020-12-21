Приобретение услуг по предоставлению информации о дислокации, ремонтах, технических характеристиках подвижного состава для нужд ООО «Мечел-Транс» на 2021 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП036620 Уникальный номер закупки Номер закупки 425171 Наименование закупки Приобретение услуг по предоставлению информации о дислокации, ремонтах, технических характеристиках подвижного состава для нужд ООО «Мечел-Транс» на 2021 г. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Мечел-Транс

Все закупки и тендеры Мечел-Транс Юридический адрес 125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1 Почтовый адрес 125167, Российская Федерация, Московская область, Москва, Красноармейская, д. 1 Контактный телефон +7 919 110-58-26 Факс -- Адрес электронной почты LyudmilaBalkina@mechel.ru Ф.И.О. контактного лица Балкина Людмила Юрьевна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru