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    Главная / Торги / Гидрооборудование

    Гидрооборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.01.2021 13:0026.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048580Дата и время окончания срока приема заявок ГидрооборудованиеЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048580

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    425143

    Наименование закупки

    Гидрооборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    21.12.2020 11:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Технические_задания.zip

    1._Договор_2021__поставка_на_ЧМК.doc

    2_Типовая_спецификация_к_договору.doc

    3_ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ.doc

    3.1_УВЕДОМЛЕНИЕ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-52-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    NikitaBochkarev@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бочкарев Никита Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Гидрооборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.01.2021 13:00 GMT +326.01.2021 13:0026.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048580Дата и время окончания срока приема заявок ГидрооборудованиеЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    26.01.2021 13:0026.01.2021 13:0026.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048580Дата и время вскрытия заявок ГидрооборудованиеЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.08.2021 14:0030.08.2021 14:0030.08.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048580Подведение итогов не позднее ГидрооборудованиеЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.08.202130.08.2021 14:0030.08.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048580Подведение итогов не позднее ГидрооборудованиеЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Гидрооборудование

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость оборудования. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.12.15.190

    Гидроаппараты прочие и приборы

    28.12.14.112

    Гидроклапаны направляющие

    28.12.15.112

    Гидрораспределители золотниковые трехпозиционные и многопозиционные

    28.12.15.111

    Гидрораспределители золотниковые двухпозиционные

    28.12.20.000

    Части гидравлического и пневматического силового оборудования

    28.12.13.110

    Насосы гидравлические шестеренные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПИТАТЕЛЬ 2-0200-4К"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "ПИТАТЕЛЬ 2-0500-4К"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "ПИТАТЕЛЬ 2-2500-1К"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "ПИТАТЕЛЬ 2-1000-2К"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "СТАНЦИЯ СДР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВЕ10-14Г12УНМХЛ1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "СТАНЦИЯ СМАЗОЧНАЯ 0630-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "СТАНЦИЯ СДР"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "НАСОС ПЛАСТИНЧАТЫЙ Г12-26АМ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 1РЕ10.44 Г48 УХЛ4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВЕ10-574-Г48"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВЕ10-34-Г48"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВЕ10.574А.Г48УН"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "НАСОС ШЕСТЕРЁННЫЙ Г11-22"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "НАСОС ШЕСТЕРЁННЫЙ Г11-23А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "НАСОС ШЕСТЕРЁННЫЙ Г11-25"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "НАСОС ПЛАСТИНЧ. ДВУХПОТОЧНЫЙ НПЛ 5-8/16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "НАСОС ПЛАСТИНЧАТЫЙ БГ12-41А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "НАСОС 2Г15-14"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "НАСОС ПЛАСТИНЧАТЫЙ БГ12-41А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "ПНЕВМОЦИЛИНДР DNC-125-140-PPV-A-ZN-XV"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "ПНЕВМОЦИЛИНДР DNCB-63-75-PPV-A-ZNCM-LNZG"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ РУЧНОЙ ТУМБЛЕР 5/3-1/4"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Г51-33"

    Кол-во: 20

    "Позиция 25"

    "КЛАПАН ОБРАТНЫЙ Г51-34"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "ПНЕВМОЦИЛИНДР DNC-125-140-PPV-A-ZN-XV"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "НАСОС НПШГ-200"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "НАСОС НПГ-М1"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "НАСОС 2Г15-13"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "НАСОС ПЛАСТИНЧАТЫЙ Г12-31М"

    Кол-во: 1

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