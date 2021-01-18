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    Главная / Торги / Проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в зоне влияния на жилые застройки, с оформлением гигиенической оценки качества для ОП ПАО "ЮК ГРЭС" г.Междуреченск

    Проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в зоне влияния на жилые застройки, с оформлением гигиенической оценки качества для ОП ПАО "ЮК ГРЭС" г.Междуреченск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 12:0018.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009801867Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторные исследования качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в ближайшей жилой застройкеКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009801867

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ЮКГРЭС/0247

    Наименование закупки

    Проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в зоне влияния на жилые застройки, с оформлением гигиенической оценки качества для ОП ПАО "ЮК ГРЭС" г.Междуреченск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    15.12.2020 08:59

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    продление_32009801867.docx

    продление_32009801867.docx

    Закупочная_документация.zip

    График_выполнения_работ.docx

    Приложение_к_ТЗ__План_график_контроля_СЗЗ_2021.xls

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-55

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    Olesya.Kolmogorova@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Колмогорова Олеся Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лабораторные исследования качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в ближайшей жилой застройке

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009801867Подведение итогов не позднее Лабораторные исследования качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в ближайшей жилой застройкеКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лабораторные исследования качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ и в ближайшей жилой застройке

    Начальная цена

    264 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ПАО "ЮК ГРЭС" г.Калтан, ул.Комсомольская д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок выполнения работ: с 01.03.2021г. по 31.12.2021г. Условия оплаты: в течение 15 рабочих дней после подписания Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    71.20

    Технические испытания, исследования, анализ и сертификация

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Технические испытания, исследования, анализ и сертификация"

    Кол-во: 11.00000

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