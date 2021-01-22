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    Главная / Торги / Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторождений АО "САНЕКО"

    Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторождений АО "САНЕКО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048952Дата и время окончания срока приема заявок Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторожденийМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048952

    Уникальный номер закупки

    ЗЗ/20-0492

    Номер закупки

    ЗЗ/20-0492

    Наименование закупки

    Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторождений АО "САНЕКО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    22.12.2020 19:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26 доб. 6307

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aevseeva@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евсеева Александра Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторождений

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.01.2021 18:00 GMT +322.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048952Дата и время окончания срока приема заявок Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторожденийМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    22.01.2021 18:0022.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048952Дата и время вскрытия заявок Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторожденийМосква

    Подведение итогов не позднее

    31.03.2021 18:0031.03.2021 18:0031.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048952Подведение итогов не позднее Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторожденийМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.03.202131.03.2021 18:0031.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048952Подведение итогов не позднее Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторожденийМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторождений

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Выполненные работы по настоящему Договору оплачиваются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 90 календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, выставления счет-фактуры.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторождений"

    Кол-во: 1

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