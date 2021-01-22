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Номер извещения
ГП048952
Уникальный номер закупки
ЗЗ/20-0492
Наименование закупки
Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторождений АО "САНЕКО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
22.12.2020 19:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26 доб. 6307
Факс
--
Адрес электронной почты
aevseeva@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Евсеева Александра Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторождений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2021 18:00 GMT +322.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048952Дата и время окончания срока приема заявок Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторожденийМосква
Дата и время вскрытия заявок
22.01.2021 18:0022.01.2021 18:0022.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП048952Дата и время вскрытия заявок Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторожденийМосква
Подведение итогов не позднее
31.03.2021 18:0031.03.2021 18:0031.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048952Подведение итогов не позднее Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторожденийМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка программ геоэкологического мониторинга Тайнинского, Скрытого и Северо-Камеликского месторождений
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
71.12.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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