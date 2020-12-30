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    Главная / Торги / Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора(ов) на Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами и предварительного (при приеме на работу) медицинского осмотра для нужд АО «ПКС – Тепловые сети» в 2021 году (№ ВК-ТС-229-20).

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора(ов) на Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами и предварительного (при приеме на работу) медицинского осмотра для нужд АО «ПКС – Тепловые сети» в 2021 году (№ ВК-ТС-229-20).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800286Дата и время окончания срока приема заявок Предварительный и периодический медицинский осмотр ПетрозаводскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009800286

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ВК-ТС-229-20

    Наименование закупки

    Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора(ов) на Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами и предварительного (при приеме на работу) медицинского осмотра для нужд АО «ПКС – Тепловые сети» в 2021 году (№ ВК-ТС-229-20).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    14.12.2020 16:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    2._Конкурсная_документация.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры АО ПКС-ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Почтовый адрес

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60

    Контактный телефон

    +7 8142 71-00-53

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    e.zazulina@rks.karelia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зазулина Евгения Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Петрозаводск

    Закупки и тендеры Республика Карелия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предварительный и периодический медицинский осмотр

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 12:00 GMT +330.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009800286Дата и время окончания срока приема заявок Предварительный и периодический медицинский осмотр Петрозаводск

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 12:00GMT +330.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009800286Дата и время вскрытия заявок Предварительный и периодический медицинский осмотр Петрозаводск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    14.01.202114.01.2021 15:0014.01.2021 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009800286Дата окончания срока рассмотрения заявок Предварительный и периодический медицинский осмотр Петрозаводск

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2021 15:0019.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800286Подведение итогов не позднее Предварительный и периодический медицинский осмотр Петрозаводск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 15:0019.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009800286Подведение итогов не позднее Предварительный и периодический медицинский осмотр Петрозаводск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предварительный и периодический медицинский осмотр

    Начальная цена

    772 800,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ-ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПКС-Тепловые сети
    Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети

    Адрес местонахождения

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в

    185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18

    Классификатор ОКПД2

    86.10

    Услуги больничных организаций

    Классификатор ОКВЭД2

    86.10

    Деятельность больничных организаций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Периодический медицинский осмотр"

    Кол-во: 644000.00000

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