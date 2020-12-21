www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП036745
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Страхование сотрудников (ДМС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 984-72-69
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
t.gorbunova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Горбунова Таисия Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Страхование сотрудников (ДМС)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.12.2020 15:00 GMT +321.12.2020 15:0021.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036745Дата и время окончания срока приема заявок Страхование сотрудников (ДМС)Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.12.2020 15:0021.12.2020 15:0021.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036745Дата и время вскрытия заявок Страхование сотрудников (ДМС)Москва
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 13:0031.12.2020 13:0031.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036745Подведение итогов не позднее Страхование сотрудников (ДМС)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Страхование сотрудников (ДМС)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документаций по лоту.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
66.03.1
Документация лота
Кол-во:
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.