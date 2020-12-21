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    Главная / Торги / Страхование сотрудников (ДМС)

    Страхование сотрудников (ДМС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.12.2020 15:0021.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036745Дата и время окончания срока приема заявок Страхование сотрудников (ДМС)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036745

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Страхование сотрудников (ДМС)

    Наименование закупки

    Страхование сотрудников (ДМС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Список_документов_направляемых_участниками.xlsx

    Техническое_задание.xlsx

    2021_Приложения_к_ТЗ__для_заполнения_.doc

    Анкета_участника_новая__для_заполнения_.docx

    ГП036745_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Юридический адрес

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Почтовый адрес

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Контактный телефон

    +7 495 984-72-69

    Факс

    +7 495 332-59-90

    Адрес электронной почты

    t.gorbunova@stroytransgaz.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Горбунова Таисия Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Страхование сотрудников (ДМС)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.12.2020 15:00 GMT +321.12.2020 15:0021.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036745Дата и время окончания срока приема заявок Страхование сотрудников (ДМС)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    21.12.2020 15:0021.12.2020 15:0021.12.2020 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036745Дата и время вскрытия заявок Страхование сотрудников (ДМС)Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 13:0031.12.2020 13:0031.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036745Подведение итогов не позднее Страхование сотрудников (ДМС)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 13:0031.12.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036745Подведение итогов не позднее Страхование сотрудников (ДМС)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Страхование сотрудников (ДМС)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документаций по лоту.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРОЙТРАНСГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ

    Адрес местонахождения

    123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10

    Классификатор ОКПД2

    66.03.1

    Услуги по страхованию от несчастных случаев и болезней и по медицинскому страхованию

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824847/name/5ffc0a8d926d82.11943092

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "В соответствии с документацией"

    Кол-во:

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