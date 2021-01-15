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    Главная / Торги / Заключение договора на техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»

    Заключение договора на техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 18:0015.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060343Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060343

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ЗЗ/20-0477

    Наименование закупки

    Заключение договора на техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    24.12.2020 15:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация.zip

    Ответы_на_вопросы_по_Протоколу.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Контактный телефон

    +7 495 642-09-26 доб. 6307

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aevseeva@alrep.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евсеева Александра Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 18:00 GMT +315.01.2021 18:0015.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060343Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 18:0015.01.2021 18:0015.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060343Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»Москва

    Подведение итогов не позднее

    26.03.2021 18:0026.03.2021 18:0026.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060343Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.03.202126.03.2021 18:0026.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060343Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата выполненных работ производится в течение 90 календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта приёма-сдачи выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК АЛРЕП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК АЛРЕП
    Все закупки и тендеры УК АЛРЕП

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31

    Классификатор ОКПД2

    33.14.1

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/913441/name/6086d496dc2d58.94943115

    26.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»"

    Кол-во: 1

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