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Номер извещения
ГП060343
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Заключение договора на техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
24.12.2020 15:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
Контактный телефон
+7 495 642-09-26 доб. 6307
Факс
--
Адрес электронной почты
aevseeva@alrep.ru
Ф.И.О. контактного лица
Евсеева Александра Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 18:00 GMT +315.01.2021 18:0015.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060343Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 18:0015.01.2021 18:0015.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060343Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»Москва
Подведение итогов не позднее
26.03.2021 18:0026.03.2021 18:0026.03.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060343Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание АСУТП Газопоршневого энергетического центра объекта АО «САНЕКО»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК АЛРЕП
Все закупки и тендеры УК АЛРЕП
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, бульвар Новинский, д.31
33.14.1
Документация лота
Кол-во: 1
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