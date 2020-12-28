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    Главная / Торги / ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ BF6M1013 C

    ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ BF6M1013 C

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036884Дата и время окончания срока приема заявок ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ BF6M1013 CЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036884

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    424488

    Наименование закупки

    ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ BF6M1013 C

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    16.12.2020 10:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-33-77

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    andreymelehin@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мелехин Андрей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ BF6M1013 C

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 14:00 GMT +328.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036884Дата и время окончания срока приема заявок ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ BF6M1013 CЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    31.01.2021 16:0031.01.2021 16:0031.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036884Подведение итогов не позднее ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ BF6M1013 CЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.01.202131.01.2021 16:0031.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036884Подведение итогов не позднее ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ BF6M1013 CЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ BF6M1013 C

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 60 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    29.3

    Части и принадлежности для автотранспортных средств

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    уведомление

    25.12.2020

    существенные условия поставки

    25.12.2020

    приложение №3 проект договора

    25.12.2020

    приложение №1 оферта

    25.12.2020

    приложение №3 договор не резидент

    25.12.2020

    закупочная документация

    25.12.2020

    ТЗ

    25.12.2020

    приложение №3 типовые спецификации

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДВИГАТЕЛЬ DEUTZ BF6M1013 C"

    Кол-во: 1

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