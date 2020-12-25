Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос предложений. Металлопрокат.

    Запрос предложений. Металлопрокат.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 12:3025.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048178Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат.БелорецкийПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048178

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ГП048178

    Наименование закупки

    Запрос предложений. Металлопрокат.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    17.12.2020 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Чистая_спецификация.xls

    Договор_поставка_ТМЦ_.doc

    Техн._задание__лист_нерж._дек20_РМЦ.docx

    Техн._задание__труба_жар._цех12.docx

    Техн._задание_трубы_дек20_ОКС.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_Запрос_предложений__ИДН424449_ГП048178__металлопрокат_дек20.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Белорецкий металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Юридический адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Почтовый адрес

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Контактный телефон

    +7 34792 5-69-80 доб. 67646

    Факс

    +7 34792 3-32-29

    Адрес электронной почты

    ikudasheva@belmk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудашева Инна Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Белорецкий

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Металлопрокат.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 12:30 GMT +325.12.2020 12:3025.12.2020 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048178Дата и время окончания срока приема заявок Металлопрокат.Белорецкий

    Подведение итогов не позднее

    15.03.2021 12:3015.03.2021 12:3015.03.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048178Подведение итогов не позднее Металлопрокат.Белорецкий

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.03.202115.03.2021 12:3015.03.2021 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048178Подведение итогов не позднее Металлопрокат.Белорецкий

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Металлопрокат.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО БМК
    Все закупки и тендеры АО БМК

    Адрес местонахождения

    453502, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Белорецкий, Белорецк, Блюхера, 1

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 530х7,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.6

    "Позиция 2"

    "Труба 630х9,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 3"

    "Труба 273х7,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 13

    "Позиция 4"

    "Труба 219х6,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 13.7

    "Позиция 5"

    "Труба 325х8,0 ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.6

    "Позиция 6"

    "Лист 5,0мм 20Х23Н18 ГОСТ 7350-77"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 7"

    "Лист 6,0мм 20Х23Н18 ГОСТ 7350-77"

    Кол-во: 1.4

    "Позиция 8"

    "Труба жаропрочная 10Х23Н18 25х3 ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 9"

    "Лист 8,0мм 20Х23Н18 ГОСТ 7350-77"

    Кол-во: 1.7

    "Позиция 10"

    "Лист 12,0мм 20Х23Н18 ГОСТ 7350-77"

    Кол-во: 1.7

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП225313
    Изготовление нестандартного оборудования (бандажи) по чертежам
    Изготовление нестандартного оборудования (бандажи) по чертежам
    590896
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237173
    Поставка листового проката 09Г2С
    Поставка листового проката 09Г2С
    593538
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП237089
    Закупка ЛОТ 108 (Сетка КЧФ)
    Закупка ЛОТ 108 (Сетка КЧФ)
    593302
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
    Запрос предложений № ГП237086
    Закупка ЛОТ 107 (Сетка МиТОК) Хореография
    Закупка ЛОТ 107 (Сетка МиТОК) Хореография
    593284
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237053
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, производственная зона, район СТ «Урожай». Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже комплекса «Склад горюче-смазочных материалов», расположенного по адресу:...
    593204
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 568 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 11:07
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП225252
    Поставка поковок и отливок SA-182
    Поставка поковок и отливок SA-182
    590553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Публичное предложение № ГП237033
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Публичное предложение в электронной форме по продаже инженерно-технических сетей,...
    593171
    Закупки корпоративных заказчиков
    Публичное предложение
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    228 104
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:44
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП237023
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт. Синдор, ул. Северная. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Аукцион по продаже инженерно-технических сетей, расположенных по адресу: Республика Коми, пгт....
    593150
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    17.03.2022 12:00(GMT+03:00)
    648 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Коми
    Начало приема заявок:
    28.01.2022 г., 10:29
    Дата аукциона:
    18.03.2022 г., 12:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить