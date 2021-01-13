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    Главная / Торги / Запчасти к железнодорожной технике

    Запчасти к железнодорожной технике

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060100Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти к железнодорожной техникеЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060100

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти к железнодорожной технике

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 13:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    договор_поставки_Черноскутов.docx

    Приложение_к_договору.docx

    Соглашение_ЭДО.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    ТЗ.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-34

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    aleksandr.tsebinoga@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цебинога Александр Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти к железнодорожной технике

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 12:00 GMT +313.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060100Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти к железнодорожной техникеЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060100Подведение итогов не позднее Запчасти к железнодорожной техникеЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060100Подведение итогов не позднее Запчасти к железнодорожной техникеЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти к железнодорожной технике

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    30.20.40.156

    Авторегуляторы

    30.20.40.111

    Комплектующие (запасные части) магистральных электровозов, не имеющие самостоятельных группировок

    28.14.12.110

    Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вентиль электрогидравлический 55-335Д-00"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Прокладка 2-5Д49.169.121"

    Кол-во: 16

    "Позиция 3"

    "Кольцо 185-195-46-2-2"

    Кол-во: 48

    "Позиция 4"

    "Карандаш АЛГ700051000001 чертёж 12-70"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Кольцо 4Д49.36.05"

    Кол-во: 16

    "Позиция 6"

    "Кольцо уплотнительное Д49.78.50"

    Кол-во: 16

    "Позиция 7"

    "Стяжка винтовая ТГМ3.40.60.090"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Балочка центрирующая 106.0.011"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Стержень ФМ22.02.030-04"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Кольцо 6Д49.169.85"

    Кол-во: 16

    "Позиция 11"

    "Подшипник опорный 2301.00.030"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Прокладка 6Д49.128.57"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Подшипник опорно-упорный 2301.00.010-02"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Втулка цилиндра 6Д49.36.01-1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Подвеска маятниковая 106.00.012-0"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Втулка упругая 6.85.61.002"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Кольцо маслосъемное 5Д49.22.08-4"

    Кол-во: 16

    "Позиция 18"

    "Кольцо маслосъемное 5Д49.22.05-1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 19"

    "Экспандер 5Д49.22.2спч4"

    Кол-во: 16

    "Позиция 20"

    "Крышка цилиндра Д49.78.1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Колодка тормозная чугунная для локомотива тип"М""

    Кол-во: 100

    "Позиция 22"

    "Скребок Д49.78.54"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Прокладка 24.6.14.001-07"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "Регулятор числа оборотов 1-М7РС2.00.000 спч-2"

    Кол-во: 1

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