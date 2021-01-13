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    Главная / Торги / Запорная арматура

    Запорная арматура

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060054Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматураЛенинский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060054

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запорная арматура

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    23.12.2020 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Соглашение_ЭДО.docx

    Приложение_к_договору.docx

    договор_поставки_Черноскутов.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ_ГПБ.doc

    ТЗ_бп.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКИЙ КОКСОГАЗОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Юридический адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Почтовый адрес

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Контактный телефон

    +7 495 549-15-34

    Факс

    +7 495 541-78-11

    Адрес электронной почты

    aleksandr.tsebinoga@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цебинога Александр Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ленинский район

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запорная арматура

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 12:00 GMT +313.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060054Дата и время окончания срока приема заявок Запорная арматураЛенинский район

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060054Подведение итогов не позднее Запорная арматураЛенинский район

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060054Подведение итогов не позднее Запорная арматураЛенинский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запорная арматура

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Москокс
    Все закупки и тендеры АО Москокс

    Адрес местонахождения

    142703, Российская Федерация, Московская область, Ленинский район, Видное, Белокаменное шоссе, владение 13

    Классификатор ОКПД2

    28.14.12.120

    Клапаны для радиаторов центрального отопления

    28.14.13.120

    Задвижки

    28.14.20.000

    Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан с МИМ (без позиционера, дублера, ответных фланцев) 25с50нж Ду80"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Задвижка ДУ100 30ч6бр"

    Кол-во: 34

    "Позиция 3"

    "Задвижки ДУ150 30ч6бр"

    Кол-во: 11

    "Позиция 4"

    "Задвижка Ду 80 30ч6бр"

    Кол-во: 18

    "Позиция 5"

    "Задвижка Ду 50 30ч6бр"

    Кол-во: 26

    "Позиция 6"

    "Вентиль фланцевый ДУ25 15кч19п"

    Кол-во: 45

    "Позиция 7"

    "Кран трехходовой пробковый муфтовый под манометр 11б18бк Ду15"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Кран шаровой латунный 11б27п1 А30 Ду15мм, G1/2" ВР"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "Кран шаровой Ду 20 Ру 40 G3/4" латунь никелирован ВР/НР рычаг"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "Кран шаровой 11б27фт1М Ду25"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "Кран КШ.Ц.Ф.025.040.02 Ду25 Ру40 ст.20 шаровой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Кран КШ.Ц.Ф.050.040.02 Ду50 Ру40 ст.20 шаровой L=230"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Кран КШ.Ц.Ф.050.040.НП.02 Ду50 Ру40 ст.20 шаровой L=180"

    Кол-во: 8

    "Позиция 14"

    "Кран шаровой 11б27п Ду 20 Ру 16"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Кран шаровой Ду15 Ру16 Стандарт В-В Галлоп"

    Кол-во: 55

    "Позиция 16"

    "Задвижка 30ч6бр Ду200 Ру10"

    Кол-во: 1

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