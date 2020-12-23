www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009771378
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка серверного, коммутационного оборудования и выполнение сопутствующих работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение (конкурентный)
Дата публикации
07.12.2020 17:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16
Почтовый адрес
620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16
Контактный телефон
+7 734 33-69298 доб. 6152
Факс
{}
Адрес электронной почты
e_p_melnikova@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мельникова Е. П.
Место рассмотрения предложений
620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка серверного, коммутационного оборудования и выполнение сопутствующих работ
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.12.202024.12.2020 15:0024.12.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009771378Подведение итогов не позднее Поставка серверного, коммутационного оборудования и выполнение сопутствующих работ620137, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ,ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ,УЛИЦА АКАДЕМИЧЕСКАЯ, дом ДОМ 16
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка серверного, коммутационного оборудования и выполнение сопутствующих работ
Начальная цена
8 216 443,73
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Уральский федеральный округ, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Академическая д.16Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАОУ ДПО СО ИРО
Все закупки и тендеры ГАОУ ДПО СО ИРО
Адрес местонахождения
620137, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Академическая, 16
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 500
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.