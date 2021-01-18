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Номер извещения
32009822353
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку насосных агрегатов и насосов горизонтальных двухстороннего входа одноступенчатых в 2021 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
18.12.2020 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Почтовый адрес
121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1
Контактный телефон
+7 495 514-02-11 доб. 4186
Факс
+7 495 514-02-11
Адрес электронной почты
m.shchelkina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щелкина Марина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка насосного агрегата двустороннего входа (по типу Д)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 14:00 GMT +318.01.2021 14:0018.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822353Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного агрегата двустороннего входа (по типу Д)Москва
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 23:5928.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822353Подведение итогов не позднее Поставка насосного агрегата двустороннего входа (по типу Д)Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосного агрегата двустороннего входа (по типу Д)
Начальная цена
3 516 706,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК
Адрес местонахождения
163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15
163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
28.13.14.110
28.13
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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