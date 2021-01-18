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    Главная / Торги / конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку насосных агрегатов и насосов горизонтальных двухстороннего входа одноступенчатых в 2021 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ"

    конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку насосных агрегатов и насосов горизонтальных двухстороннего входа одноступенчатых в 2021 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 14:0018.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822353Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного агрегата двустороннего входа (по типу Д)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009822353

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    конкурентный отбор в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку насосных агрегатов и насосов горизонтальных двухстороннего входа одноступенчатых в 2021 году, проводимый консолидировано Внешним организатором закупок ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» для нужд Группы Компаний "РОСВОДОКАНАЛ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 17:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.zip

    Повестка_заседания_ТК_ВОЗ__14_2021_8_4__002_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с Ограниченной Ответственностью Управляющая компания «Региональные Объединенные Системы Водоканал»
    Все закупки и тендеры УК РОСВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Почтовый адрес

    121059, Российская Федерация, Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 514-02-11 доб. 4186

    Факс

    +7 495 514-02-11

    Адрес электронной почты

    m.shchelkina@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щелкина Марина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка насосного агрегата двустороннего входа (по типу Д)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 14:00 GMT +318.01.2021 14:0018.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009822353Дата и время окончания срока приема заявок Поставка насосного агрегата двустороннего входа (по типу Д)Москва

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 23:5928.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822353Подведение итогов не позднее Поставка насосного агрегата двустороннего входа (по типу Д)Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 23:5928.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009822353Подведение итогов не позднее Поставка насосного агрегата двустороннего входа (по типу Д)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосного агрегата двустороннего входа (по типу Д)

    Начальная цена

    3 516 706,99

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-АРХАНГЕЛЬСК
    Все закупки и тендеры РВК-АРХАНГЕЛЬСК

    Адрес местонахождения

    163069, - АРХАНГЕЛЬСКАЯ, - Архангельск, - ТРОИЦКИЙ, Д. 52, ОФИС 424 ПОМЕЩ. 13,14,15

    163000, ОБЛ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Г АРХАНГЕЛЬСК, ПР-КТ ТРОИЦКИЙ, ДОМ 52, ПОМЕЩЕНИЕ 11 (ОФИС) 1122

    Наименование заказчика

    БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,

    i.belov@rosvodokanal.ru

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.110

    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/872926/name/6051a5bd694e83.30845274

    19.03.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насосный агрегат двухстороннего входа 2000М3/Ч 22М 160КВТ 380В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Насосный агрегат двухстороннего входа 360М3/Ч 54М 75КВТ 380В"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Насосный агрегат двустороннего входа для чистой воды 220 м3/ч, 36 м.вод.ст. 45кВт 380 В"

    Кол-во: 1

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