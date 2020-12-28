Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009812451 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16. Валюта процедуры RUB Способ закупки Полотовая закупка Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ Юридический адрес 656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116, Почтовый адрес i.belov@rosvodokanal.ru Контактный телефон +7 3852 50-07-82 Факс +7 3852 50-06-93 Адрес электронной почты aa.busygin@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Бусыгин Антон Алексеевич Место рассмотрения предложений г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12 Закупки и тендеры Алтайский край Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru