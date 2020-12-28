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Номер извещения
32009812451
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
17.12.2020 08:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
aa.busygin@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бусыгин Антон Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 10:00 GMT +328.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009812451Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16.г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Дата и время вскрытия заявок
28.12.2020 10:0028.12.2020 10:0028.12.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009812451Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16.г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 08:0029.01.2021 08:0029.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812451Подведение итогов не позднее Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16.г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.01.202129.01.2021 08:0029.01.2021 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009812451Подведение итогов не позднее Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16.г. Москва, Бережковская набережная, дом 38, стр. 1, этаж. 12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по водоотведению: откачке сточных вод из канализационных колодцев, расположенных по адресам: г. Барнаул, п. Центральный, ул. Тополиная, 1А, с. Лебяжье, ул. Опытная станция, 11, перевозке сточных вод автомобильным транспортом и сбросу сточных вод в канализационную насосную станцию №14 по адресу: ул. Дзержинского, 16.
Начальная цена
18 720 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
37.00.1
37.00
Документация лота
Кол-во:
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