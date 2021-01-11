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    Главная / Торги / Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829267Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал" 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009829267

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    120

    Наименование закупки

    Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Полотовая закупка

    Дата публикации

    22.12.2020 08:20

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_5___Памятка_ГЛБ.docx

    Приложение_1___Техническое_задание.xlsx

    Приложение_2___Проект_договора.docx

    Приложение_6___Согласие_о_готовности_использования_ЮЗДО.doc

    Приложение_4___Критерии_оценки__общая_.xlsx

    Приложение_3___Форма_подачи_предложений__товары_.xlsx

    Техническое_задание.pdf

    Информационная_карта.docx

    Протокол_ТК_ВОЗ__26_2021_от_29.04.2021_реагент.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00 доб. 6263

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    aa.suslov@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 08:00 GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829267Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал" 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

    Дата и время вскрытия заявок

    11.01.2021 08:0011.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009829267Дата и время вскрытия заявок Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал" 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2021 11:0030.04.2021 11:0030.04.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829267Подведение итогов не позднее Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал" 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202130.04.2021 11:0030.04.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829267Подведение итогов не позднее Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал" 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

    Начальная цена

    3 921 782,40

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Луганская, д. 46Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. Условия поставки: в течении 20 дней с момента направления Отгрузочной разнарядки на электронную почту Поставщика, если иное не указано в самой Отгрузочной разнарядке. Период поставки: с момента заключения договора до 30.11.2021 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    20.59.5

    Продукты химические прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/924171/name/609cbb4a0239b5.14887443

    13.05.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реагент для нейтрализации неприятного запаха"

    Кол-во: 2400

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