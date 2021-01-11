Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: в течение 15 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара. Условия поставки: в течении 20 дней с момента направления Отгрузочной разнарядки на электронную почту Поставщика, если иное не указано в самой Отгрузочной разнарядке. Период поставки: с момента заключения договора до 30.11.2021 г.