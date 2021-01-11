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Номер извещения
32009829267
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
22.12.2020 08:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6263
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
aa.suslov@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Александр Александрович
Место рассмотрения предложений
121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1
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Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 08:00 GMT +311.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009829267Дата и время окончания срока приема заявок Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал" 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1
Дата и время вскрытия заявок
11.01.2021 08:0011.01.2021 08:0011.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009829267Дата и время вскрытия заявок Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал" 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1
Подведение итогов не позднее
30.04.2021 11:0030.04.2021 11:0030.04.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009829267Подведение итогов не позднее Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал" 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 38, стр. 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка реагента для нейтрализации неприятного запаха для нужд ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
3 921 782,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Луганская, д. 46Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
20.59.5
20.59
Документация лота
Кол-во: 2400
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