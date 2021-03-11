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Номер извещения
ГП048539
Уникальный номер закупки
423029
Наименование закупки
Электродвигатели.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
21.12.2020 08:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-53-07
Факс
--
Адрес электронной почты
nmatsina@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мацина Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электродвигатели. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.03.2021 14:30 GMT +311.03.2021 14:3011.03.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048539Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.Челябинск
Подведение итогов не позднее
09.04.2021 16:0009.04.2021 16:0009.04.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048539Подведение итогов не позднее Электродвигатели. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.Челябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электродвигатели. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
27.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
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Кол-во: 2
Кол-во: 60
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Кол-во: 10
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Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 12
Кол-во: 10
Кол-во: 28
Кол-во: 1
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