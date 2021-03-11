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    Главная / Торги / Электродвигатели.

    Электродвигатели.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.03.2021 14:3011.03.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048539Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048539

    Уникальный номер закупки

    423029

    Номер закупки

    423029

    Наименование закупки

    Электродвигатели.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    21.12.2020 08:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___3___поставка_на_ЧМК.doc

    Приложение__1_ОФЕРТА_423029.doc

    ТЗ_423029.7z

    Приложение___3___импорт.docx

    ЗД_5.2_423029_многолот.doc

    АР_53_8_2_2750У2_380В_50Гц_IM1001_с_одним_валом.pdf

    лот__13_Аналог_Характеристика_двигателя_800кВт.docx

    Проект_спецификации.doc

    ГП048539_Изменение_1_22.12.2020

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-53-07

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    nmatsina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мацина Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Электродвигатели. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.03.2021 14:30 GMT +311.03.2021 14:3011.03.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048539Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатели. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    09.04.2021 16:0009.04.2021 16:0009.04.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048539Подведение итогов не позднее Электродвигатели. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.202109.04.2021 16:0009.04.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048539Подведение итогов не позднее Электродвигатели. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электродвигатели. Итоги подводятся по каждому лоту отдельно.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% в течение 60 дней после поставки продукции на склад Покупателя. Цена за 1 ед. без НДС, транспортные расходы включены в стоимость продукции. Поставка осуществляется в течение 30 дней с момента заключения спецификации.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    27.11

    Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лот №1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA80B4 0,75КВТ IM2081"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Лот №1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA90L4 1,5КВт IE2 IM B5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Лот №1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA132M4 7.5КВТ IM2081"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Лот №1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA160L4 15КВТ IM2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Лот №1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA160M4 11КВТ IM2081"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Лот №1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA160M4 11КВТ IM3081"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Лот №1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA200L4 30КВТ IM1001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Лот №1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA200L4 30КВТ IM2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Лот №1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ RA280M4 90КВТ IM2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Лот №2 ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ 1FK7022-5AK71-1UA0 SIEMENS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Лот №3 ДВИГАТЕЛЬ МА-10 А IE C34-1 1,85/1800О.М."

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "Лот №4 ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ RH400М8 315КВТ 740ОБ/МИН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Лот №5 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 1FT7064-5AF74-1NB0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Лот №6 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ MEBK200L-04-190 IM B5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Лот №6 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ MEBK250М-04-190 IMB5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Лот №7 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 5АМ 315С 4 160КВТ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Лот №8 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4МТН 280 S6 IM1003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Лот №8 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4МТМ 225 L8 37/725 IM1001"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Лот №8 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4МТН400L8У1-1 200КВТ на лапах, два конич. конца вала"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Лот №9 ЭЛ/ДВИГАТЕЛЬ А200 L4 У2 IM1001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Лот №10 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР 112МВ6 4/950 IMB35 2081"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Лот №10 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АИР 100 L4 4КВТ фланц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Лот №11 ДВИГАТЕЛЬ АРМ 53-12 445ОБ/МИН.1,6КВТ IM1001"

    Кол-во: 60

    "Позиция 24"

    "Лот №11 ДВИГАТЕЛЬ АРМ 53-12,445ОБ/МИН.1,6КВТ IM1001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Лот №11 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АРМ52-12У2 IM1001 1КВТ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 26"

    "Лот №11 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АРМ53-8 2,5/660 IM1001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "Лот №11 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АРМ53-8 2,5/660 IM1001"

    Кол-во: 100

    "Позиция 28"

    "Лот №12 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (АРМ)ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (АРМ)АР-53-8 2,2/750У2 380В 50Гц IM1001 с одним валом"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Лот №13 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ А13-59-6 800КВТ/980ОБ/М (АК4-450У-6У3 IM1001)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Лот №14 ДВИГАТЕЛЬ МТКН 312-8 11/700"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Лот №15 ДВИГАТЕЛЬ АМТК132S4FБ1DУ1-3100И0643001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 32"

    "Лот №15 ДВИГАТЕЛЬ АМТК132М4F1DУ3-3100И9Е0А653011"

    Кол-во: 28

    "Позиция 33"

    "Лот №16 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВРП 160 М6"

    Кол-во: 1

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