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    Главная / Торги / ЦВЕТНОЙ ПРОКАТ

    ЦВЕТНОЙ ПРОКАТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048409Дата и время окончания срока приема заявок ЦВЕТНОЙ ПРОКАТЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048409

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    422485

    Наименование закупки

    ЦВЕТНОЙ ПРОКАТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 13:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_ДОКУМЕНТАЦИЯ__.doc

    Приложение___2___поставка_на_ЧМК.doc

    Приложение___3_Существенные_условия_поставки.doc

    ПРИЛОЖЕНИЕ___4.docx

    СПЕЦИФИКАЦИЯ_проект.docx

    ГП048409_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-51-60

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tkushner@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кушнер Тамара Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ЦВЕТНОЙ ПРОКАТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 12:00 GMT +325.12.2020 12:0025.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048409Дата и время окончания срока приема заявок ЦВЕТНОЙ ПРОКАТЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048409Подведение итогов не позднее ЦВЕТНОЙ ПРОКАТЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048409Подведение итогов не позднее ЦВЕТНОЙ ПРОКАТЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦВЕТНОЙ ПРОКАТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/918547/name/608bbf7a676597.15405235

    30.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛИСТ ЛАТУННЫЙ ДПРНМ 2,0Х600Х1500 Л63 ГОСТ 2208-2007"

    Кол-во: 33

    "Позиция 2"

    "СПЛАВ МЕДНО-ФОСФОРИСТЫЙ МФ9 ГОСТ 4515-93"

    Кол-во: 120

    "Позиция 3"

    "ПРИПОЙ ТАБЛЕТИРОВАННЫЙ П-100 ТУ 14-1-2317-78"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "ПРИПОЙ ПОС-40 ГОСТ 21931-76"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "ПРУТОК БРОНЗОВЫЙ БрАЖ9 100ММ ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 45

    "Позиция 6"

    "ПРУТОК БРОНЗОВЫЙ БрАЖ9 120ММ ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "ПРУТОК БРОНЗОВЫЙ БрАЖ9 80ММ ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "ПРУТОК БРОНЗОВЫЙ БрАЖ9 90ММ ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 55

    "Позиция 9"

    "ПРУТОК ЛАТУННЫЙ 130ММ Л63 ГОСТ 2060-2006"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "ПРУТОК ЛАТУННЫЙ 20ММ Л63 ГОСТ 2060-2006"

    Кол-во: 135

    "Позиция 11"

    "ПРУТОК ЛАТУННЫЙ 30ММ Л63 ГОСТ 2060-2006"

    Кол-во: 55

    "Позиция 12"

    "ПРУТОК ЛАТУННЫЙ 60ММ Л63 ГОСТ 2060-2006"

    Кол-во: 105

    "Позиция 13"

    "ПРУТОК ЛАТУННЫЙ 90ММ Л63 ГОСТ 2060-2006"

    Кол-во: 100

    "Позиция 14"

    "ПРУТОК МЕДНЫЙ М1 D20 ГОСТ 1535-2006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "ПРУТОК МЕДНЫЙ М1 D40 ГОСТ 1535-2006"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "ПРУТОК МЕДНЫЙ М1 D8 ГОСТ 1535-2006"

    Кол-во: 40

    "Позиция 17"

    "СЕТКА ЛАТУННАЯ ЯЧЕЙКА 1Х1ММ ГОСТ 6613-86"

    Кол-во: 25

    "Позиция 18"

    "СЕТКА ЛАТУННАЯ ЯЧЕЙКА 2Х2ММ ГОСТ 6613-86"

    Кол-во: 25

    "Позиция 19"

    "ШЕСТИГРАННИК ЛАТУННЫЙ D22, ГОСТ 17711-93"

    Кол-во: 49

    "Позиция 20"

    "ШЕСТИГРАННИК ЛАТУННЫЙ D24, ГОСТ 17711-93"

    Кол-во: 90

    "Позиция 21"

    "ШЕСТИГРАННИК ЛАТУННЫЙ D27, ГОСТ 17711-93"

    Кол-во: 20

    "Позиция 22"

    "ПРОВОЛОКА МЕДНАЯ МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 1,6ММ ГОСТ 16130-90"

    Кол-во: 275

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