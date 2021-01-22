Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка запчастей ЦТП

    Закупка запчастей ЦТП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 12:0022.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009840592Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запчастей ЦТПКалтанПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009840592

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ЮКГРЭС/0208

    Наименование закупки

    Закупка запчастей ЦТП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    24.12.2020 07:45

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗП_нч_дн_без.docx

    продление_ЗЧ_ЦТП_.docx

    Приложение___1_Отбойный_брус_СМ_170__черт._Т_5162_00_000.pdf

    Т_5169_00_000_начало.pdf

    Т_5169_00_000_с_подписью.pdf

    ТЗ_молоток.docx

    Приложение___2_ДОГ_Медведев_А.И...docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-67

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    sergey.tolstov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Толстов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка запчастей ЦТП

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.02.202119.02.2021 12:0019.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009840592Подведение итогов не позднее Закупка запчастей ЦТПКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка запчастей ЦТП

    Начальная цена

    456 880,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, Кемеровская область г. Калтан, ул. Комсомольская, 20,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата за поставленный Товар в течение 15 рабочих дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    25.30.12.113

    Оборудование котельное

    Классификатор ОКВЭД2

    25.30.1

    Производство паровых котлов и их частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Молоток МПЛ чертеж Т5169.00.000СБ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 2"

    "БРУС ОТБОЙНЫЙ МОЛОТКОВОЙ ДРОБИЛКИ СМ-170 ЧЕРТЕЖ № 5162.00.000 СТ.40Х"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    УК КОЛМАР
    Запрос предложений № ГП807711
    Начало ведения работ по ш.Инаглинская
    Начало ведения работ по ш.Инаглинская
    165402
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.07.2018 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить