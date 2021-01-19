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    Главная / Торги / Закупка труб КВД

    Закупка труб КВД

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818298Дата и время окончания срока приема заявок Закупка труб КВДКалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009818298

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ЮКГРЭС/0211

    Наименование закупки

    Закупка труб КВД

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 09:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол__48_Поставка_труб_КВД.pdf

    Приложение___2_ДОГ_Медведев_А.И.._60_дней.docx

    ТЗ_на_трубнyю_продукцию_по_ТУ_ОРЦ_КУ_на_2021г.docx

    ЗД__ЗКП.docx

    Перечень_Внесенных_изменений.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38472 3-92-67

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    sergey.tolstov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Толстов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка труб КВД

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 12:00 GMT +319.01.2021 12:0019.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009818298Дата и время окончания срока приема заявок Закупка труб КВДКалтан

    Подведение итогов не позднее

    05.02.2021 12:0005.02.2021 12:0005.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818298Подведение итогов не позднее Закупка труб КВДКалтан

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.02.202105.02.2021 12:0005.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009818298Подведение итогов не позднее Закупка труб КВДКалтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка труб КВД

    Начальная цена

    5 493 811,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    652740, Кемеровская область г. Калтан, ул. Комсомольская, 20,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата за поставленный Товар в течение 60 календарных дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    24.2

    Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.2

    Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/841297/name/601a281802b762.30565054

    03.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТРУБА 38Х4,5 СТ20 ТУ 14-3Р-55-2001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "ТРУБА 42Х5 СТ12Х1МФ ТУ14-3Р-55-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ТРУБА 32Х4 СТ20 ТУ 14-3Р-55-2001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ТРУБА 42Х5 СТ12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001"

    Кол-во: 1.5

    "Позиция 5"

    "ТРУБА 76Х6 СТ20 ТУ 14-3Р-55-2001"

    Кол-во: 25

    "Позиция 6"

    "ТРУБА 108Х10 СТ20 ТУ 14-3Р-55-2001"

    Кол-во: 0.13

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