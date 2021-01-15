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    Главная / Торги / МАТЕРИАЛ УГЛЕРОДНЫЙ МУ-99

    МАТЕРИАЛ УГЛЕРОДНЫЙ МУ-99

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048892Дата и время окончания срока приема заявок МАТЕРИАЛ УГЛЕРОДНЫЙ МУ-99ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048892

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    421223

    Наименование закупки

    МАТЕРИАЛ УГЛЕРОДНЫЙ МУ-99

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    22.12.2020 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    ТЗ_му_99_2021.docx

    Приложение___3___импорт.docx

    Приложение___3___поставка_на_ЧМК.doc

    Приложение___4_Существенные_условия_поставки.docx

    ГП048892_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-50-84

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    akurochkina@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Курочкина Алевтина Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    МАТЕРИАЛ УГЛЕРОДНЫЙ МУ-99

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 14:00 GMT +315.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048892Дата и время окончания срока приема заявок МАТЕРИАЛ УГЛЕРОДНЫЙ МУ-99Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    12.02.2021 12:0012.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048892Подведение итогов не позднее МАТЕРИАЛ УГЛЕРОДНЫЙ МУ-99Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.02.202112.02.2021 12:0012.02.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048892Подведение итогов не позднее МАТЕРИАЛ УГЛЕРОДНЫЙ МУ-99Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МАТЕРИАЛ УГЛЕРОДНЫЙ МУ-99

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Металлургический район, ул. 2-я Павелецкая, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рекомендованная форма оплаты: Оплата в течение 60 календарных дней с даты поставки. Цена с доставкой, без НДС.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    08

    Продукция горнодобывающих производств прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/893302/name/606d733faccb48.93656620

    07.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "МАТЕРИАЛ УГЛЕРОДНЫЙ МУ-99"

    Кол-во: 734

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