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Номер извещения
ГП512990
Уникальный номер закупки
116
Наименование закупки
Проведение работ по устройству упрочненных полов,фундамента и помещения для КИМ "Лапик-1000"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.12.2015 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
Почтовый адрес
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Контактный телефон
+7 843 221-26-33
Факс
+7 843 570-81-04
Адрес электронной почты
uabramova@oao.kmpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Абрамова Юлия Викторовна
Место рассмотрения предложений
Казань
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение работ по устройству упрочненных полов,фундамента и помещения для КИМ Лапик-1000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2016 16:00 GMT +322.01.2016 16:0022.01.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП512990Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по устройству упрочненных полов,фундамента и помещения для КИМ Лапик-1000Казань
Дата и время вскрытия заявок
22.01.2016 16:0022.01.2016 16:0022.01.2016 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП512990Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по устройству упрочненных полов,фундамента и помещения для КИМ Лапик-1000Казань
Подведение итогов не позднее
29.01.2016 16:0029.01.2016 16:0029.01.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП512990Подведение итогов не позднее Проведение работ по устройству упрочненных полов,фундамента и помещения для КИМ Лапик-1000Казань
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по устройству упрочненных полов,фундамента и помещения для КИМ Лапик-1000
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,
420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов