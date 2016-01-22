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    Главная / Торги / Проведение работ по устройству упрочненных полов,фундамента и помещения для КИМ "Лапик-1000"

    Проведение работ по устройству упрочненных полов,фундамента и помещения для КИМ "Лапик-1000"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2016 16:0022.01.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП512990Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по устройству упрочненных полов,фундамента и помещения для КИМ Лапик-1000КазаньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП512990

    Уникальный номер закупки

    116

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Проведение работ по устройству упрочненных полов,фундамента и помещения для КИМ "Лапик-1000"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.12.2015 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание на проведение работ по устройству упрочненных половфундамента и помещения для КИМ Лапик-1000

    Типовой договор

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КАЗАНСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Юридический адрес

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    Почтовый адрес

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Контактный телефон

    +7 843 221-26-33

    Факс

    +7 843 570-81-04

    Адрес электронной почты

    uabramova@oao.kmpo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Абрамова Юлия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Казань

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение работ по устройству упрочненных полов,фундамента и помещения для КИМ Лапик-1000

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.01.2016 16:00 GMT +322.01.2016 16:0022.01.2016 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП512990Дата и время окончания срока приема заявок Проведение работ по устройству упрочненных полов,фундамента и помещения для КИМ Лапик-1000Казань

    Дата и время вскрытия заявок

    22.01.2016 16:0022.01.2016 16:0022.01.2016 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП512990Дата и время вскрытия заявок Проведение работ по устройству упрочненных полов,фундамента и помещения для КИМ Лапик-1000Казань

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2016 16:0029.01.2016 16:0029.01.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП512990Подведение итогов не позднее Проведение работ по устройству упрочненных полов,фундамента и помещения для КИМ Лапик-1000Казань

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.01.201629.01.2016 16:0029.01.2016 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП512990Подведение итогов не позднее Проведение работ по устройству упрочненных полов,фундамента и помещения для КИМ Лапик-1000Казань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по устройству упрочненных полов,фундамента и помещения для КИМ Лапик-1000

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КМПО
    Все закупки и тендеры АО КМПО

    Адрес местонахождения

    420127, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДЕМЕНТЬЕВА, 1,

    420036, г. Казань, ул. Дементьева, д.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45

    Строительство

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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