Лот 1

Выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, включая индивидуальные и комплексные испытания оборудования, согласно проектной документации, с вовлечением в производство материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком и Генподрядчиком, в составе стройки: «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и сдать Заказчику объект с подписанием Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)