Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Право заключения договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

    Право заключения договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 13:0015.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036755Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, включая индивидуальные и комплексные испытания оборудования, согласно проектной документации, с вовлечением в производство материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком и Генподрядчиком, в составе стройки: «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и сдать Заказчику объект с подписанием Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП036755

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    202012/1

    Наименование закупки

    Право заключения договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    15.12.2020 15:59

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    УВЕДОМЛЕНИЕ_О_ВНЕСЕНИИ_ИЗМЕНЕНИЙ.pdf

    Уведомление о переносе даты подведения итогов

    Уведомление о переносе даты подведения итогов

    20210202_Протокол_подведения_итогов__public_.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ГПБ - Энергоэффект
    Все закупки и тендеры ГПБ - Энергоэффект

    Юридический адрес

    119049, Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка, 39, комната 17

    Почтовый адрес

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20 стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 651-89-89

    Факс

    +7 495 651-89-89

    Адрес электронной почты

    d.surin@gpb-ee.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сурин Дмитрий Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, включая индивидуальные и комплексные испытания оборудования, согласно проектной документации, с вовлечением в производство материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком и Генподрядчиком, в составе стройки: «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и сдать Заказчику объект с подписанием Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 13:00 GMT +315.01.2021 13:0015.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036755Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, включая индивидуальные и комплексные испытания оборудования, согласно проектной документации, с вовлечением в производство материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком и Генподрядчиком, в составе стройки: «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и сдать Заказчику объект с подписанием Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 14:0015.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036755Дата и время вскрытия заявок Выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, включая индивидуальные и комплексные испытания оборудования, согласно проектной документации, с вовлечением в производство материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком и Генподрядчиком, в составе стройки: «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и сдать Заказчику объект с подписанием Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)Москва

    Подведение итогов не позднее

    02.02.2021 14:0002.02.2021 14:0002.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036755Подведение итогов не позднее Выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, включая индивидуальные и комплексные испытания оборудования, согласно проектной документации, с вовлечением в производство материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком и Генподрядчиком, в составе стройки: «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и сдать Заказчику объект с подписанием Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.02.202102.02.2021 14:0002.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036755Подведение итогов не позднее Выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, включая индивидуальные и комплексные испытания оборудования, согласно проектной документации, с вовлечением в производство материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком и Генподрядчиком, в составе стройки: «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и сдать Заказчику объект с подписанием Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, включая индивидуальные и комплексные испытания оборудования, согласно проектной документации, с вовлечением в производство материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком и Генподрядчиком, в составе стройки: «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и сдать Заказчику объект с подписанием Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)

    Начальная цена

    537 262 278,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации Приложение №1

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации Приложение №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации Приложение №1
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГПБ - Энергоэффект
    Все закупки и тендеры ГПБ - Энергоэффект

    Адрес местонахождения

    119049, Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка, 39, комната 17

    115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20 стр. 1

    Классификатор ОКПД2

    42.22.13.000

    Электростанции

    42.21.11.113

    Отвод от трубопровода магистрального для перекачки газа (газопровод магистральный)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение 1 проект договора

    28.01.2021

    Приложение 1.1 Ведомости объемов работ

    28.01.2021

    Приложения 2 - 11

    28.01.2021

    Документация открытого запроса предложений 2020/1

    28.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/844778/name/602119b884d3c0.83404326

    08.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительно-монтажные, пусконаладочные работы, включая индивидуальные и комплексные испытания оборудования, с вовлечением в производство материалов и оборудования"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
    Конкурентный отбор № 32211067062
    Оказание услуг по оценке недвижимого имущества
    Оказание услуг по оценке недвижимого имущества
    591570
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 04:59(GMT+03:00)
    1 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    СН-МНГ
    Конкурентный отбор № АП014285
    Поставка дизельного топлива на Левобережные м.р.ПАО "СН-МНГ" (доп.потребность на 2022г)
    Поставка дизельного топлива на Левобережные м.р.ПАО "СН-МНГ" (доп.потребность на 2022г)
    593879
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос (ценовых) котировок № 32211045078
    Поставка масло нагревательной станции (контейнерного типа) для Филиала №10АО "ГК "Северавтодор"
    Поставка масло нагревательной станции (контейнерного типа) для Филиала №10АО "ГК...
    587994
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    4 227 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Запрос предложений № 32211069940
    Выполнение работ строительно-монтажных внутрипоселковых газопроводов
    Выполнение работ строительно-монтажных внутрипоселковых газопроводов
    591898
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 06:59(GMT+03:00)
    494 226 996
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ульяновская область
    ПАО ЧМК
    Попозиционная № ГП213884
    Расходомер NIVUFLOV MOBILE 750 (СД6) в полной комплектации
    Расходомер NIVUFLOV MOBILE 750 (СД6) в полной комплектации
    580812
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    ПАО «Южный Кузбасс»
    Запрос предложений № ГП136154
    Разработка проектной документации «Техническое перевооружение опасного производственного объекта Шахта угольная («Ольжерасская-Новая»). Многофункциональная система безопасности "Система контроля и управления средствами взрывозащиты в дегазационных трубопроводах и установках» и обеспечению проведения экспертизы промышленной безопасности разработанной проектной документации
    Разработка проектной документации «Техническое перевооружение опасного производственного...
    576871
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кемеровская область
    СН-МНГ
    Конкурентный отбор № АП014284
    Поставка дизельного топлива на Близлежайшие месторождения ПАО СН-МНГ(доп. потребность на 2022г)
    Поставка дизельного топлива на Близлежайшие месторождения ПАО СН-МНГ(доп. потребность на...
    593876
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП123381
    603/12.11.21/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по техническому диагностированию и ремонту устройства контроля пламени ФДСА-03М (зав.№204104 и зав.№409057)
    603/12.11.21/НСТЭЦ/КО/Э Оказание услуг по техническому диагностированию и ремонту устройства...
    560889
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    73 022
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить