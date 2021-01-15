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Номер извещения
ГП036755
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора генерального подряда на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
15.12.2020 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119049, Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка, 39, комната 17
Почтовый адрес
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 651-89-89
Факс
+7 495 651-89-89
Адрес электронной почты
d.surin@gpb-ee.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сурин Дмитрий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, включая индивидуальные и комплексные испытания оборудования, согласно проектной документации, с вовлечением в производство материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком и Генподрядчиком, в составе стройки: «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и сдать Заказчику объект с подписанием Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 13:00 GMT +315.01.2021 13:0015.01.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП036755Дата и время окончания срока приема заявок Выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, включая индивидуальные и комплексные испытания оборудования, согласно проектной документации, с вовлечением в производство материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком и Генподрядчиком, в составе стройки: «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и сдать Заказчику объект с подписанием Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 14:0015.01.2021 14:0015.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП036755Дата и время вскрытия заявок Выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, включая индивидуальные и комплексные испытания оборудования, согласно проектной документации, с вовлечением в производство материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком и Генподрядчиком, в составе стройки: «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и сдать Заказчику объект с подписанием Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)Москва
Подведение итогов не позднее
02.02.2021 14:0002.02.2021 14:0002.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036755Подведение итогов не позднее Выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, включая индивидуальные и комплексные испытания оборудования, согласно проектной документации, с вовлечением в производство материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком и Генподрядчиком, в составе стройки: «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и сдать Заказчику объект с подписанием Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.02.202102.02.2021 14:0002.02.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП036755Подведение итогов не позднее Выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, включая индивидуальные и комплексные испытания оборудования, согласно проектной документации, с вовлечением в производство материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком и Генподрядчиком, в составе стройки: «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и сдать Заказчику объект с подписанием Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнить строительно-монтажные, пусконаладочные работы, включая индивидуальные и комплексные испытания оборудования, согласно проектной документации, с вовлечением в производство материалов и оборудования, поставляемых Заказчиком и Генподрядчиком, в составе стройки: «Строительство турбодетандерной энергетической установки на ГРС «Добрянка-2» ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и сдать Заказчику объект с подписанием Сторонами акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией (форма № КС-14)
Начальная цена
537 262 278,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации Приложение №1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации Приложение №1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГПБ - Энергоэффект
Все закупки и тендеры ГПБ - Энергоэффект
Адрес местонахождения
119049, Российская Федерация, Москва, Большая Якиманка, 39, комната 17
115035, Российская Федерация, Москва, Овчинниковская набережная, 20 стр. 1
42.22.13.000
42.21.11.113
Документация лота
Кол-во: 1
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