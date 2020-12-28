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Номер извещения
ГП048366
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Комплектующие к РВД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
18.12.2020 10:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-00
Факс
--
Адрес электронной почты
VitaliyAntipin@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Антипин Виталий Александрович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Фитинги/Муфты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 14:00 GMT +328.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048366Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги/МуфтыЧелябинск
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 13:0029.01.2021 13:0029.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048366Подведение итогов не позднее Фитинги/МуфтыЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Фитинги/Муфты
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 1SN/DIN 2SN 1/4" 588шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ8 М18Х1,5 DK (ИСП.12) 170шт МУФТА ОБЖИМ. ДУ12 4SP ДЛЯ РВД 130шт ФИТИНГ РВД ДУ6 М20Х1,5 (СФЕРА) 100шт ФИТИНГ РВД ДУ6 М14Х1,5 (СФЕРА) 70шт ФИТИНГ РВД ДУ12 М20Х1,5 (СФЕРА) 30шт ФИТИНГ РВД ДУ6 М18Х1,5 (СФЕРА) 35шт ФИТИНГ РВД ДУ6 М16Х1,5 (СФЕРА) 15шт ФИТИНГ 11 М16Х1,5 5/16" 76шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М20Х1,5 (СФЕРА) 40шт ФИТИНГ РВД DY8 11 М16Х1,5 60шт ФИТИНГ РВД ДУ6 G 1/8" BSP (СФЕРА) 280шт ФИТИНГ РВД ДУ12 М27Х2 (СФЕРА) 6шт ФИТИНГ РВД ДУ20 СФЕРА М30Х2 50шт МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД ДУ20 4SP/4SH 50шт МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 1SN/DIN 2SN 1/4" 28шт МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 4SP/4SH D 1 1/4" 50шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ6 DKO-S М16Х1,5 15шт ФИТИНГ ДУ16 М24Х1,5 DKO-S (90) 28шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ6 М16Х1,5 DKO-S (90) 15шт ФИТИНГ РВД ДУ32 SFL 44,5 28шт ФИТИНГ РВД ДУ20 M36Х2 DKO-S 28шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М18Х1,5 (DKOL-45) 10шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М18Х1,5 (DKOL-90) 10шт ФИТИНГ РВД ДУ16 СФЕРА-90 М27Х1,5 98шт ФИТИНГ РВД ДУ12 М22Х1,5 (СФЕРА-90) 36шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ16 ИСП.12 М24Х1,5 10шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ16 (ИСП.12) 24Х1,5 (90) 30шт ФИТИНГ РВД ДУ20 СФЕРА М30Х2 60шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М20Х1,5 (DKOL) 15шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М18Х1,5 (DKOL-45) 10шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М18Х1,5 (DKOL-90) 10шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ10 М20Х1,5 (ИСП.12) 10шт МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД ДУ16 4SP 29шт МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 1SN/DIN 2SN 3/8" 17шт ФИТИНГ 11М18Х1,5 3/8" 7шт ФИТИНГ ДУ20 М36Х2 ДЛЯ РВД 4шт МУФТА ОБЖИМ. ДУ12 4SP ДЛЯ РВД 4шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ6 М12Х1,5 (СФЕРА) 24шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ12 М24Х1,5 DK (ИСП.12) 4шт ФИТИНГ DKM (Г) М27Х1,5 5/8" 29шт ФИТИНГ 11 М16Х1,5 5/16" 36шт МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД DN25 INTERLOCK 4шт МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД DN32 INTERLOCK 6шт ФИТИНГ 24Х1,5 (0) (Г) ДУ12 DK 14шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД М36Х2 (СФЕРА -90) ДУ20 4шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М14Х1,5 (СФЕРА) 25шт ФИТИНГ РВД ДУ32 СФЕРА М52Х2 INTERLOCK 6шт ФИТИНГ РВД ДУ20 М42Х2 (СФЕРА) 6шт ФИТИНГ РВД ДУ25 СФЕРА М42Х2 INTERLOCK 4шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
28.15.26.190
24.44.26.130
24.42.26.130
24.20.40.000
23.32.13.140
22.21.29.130
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 220
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 6
Кол-во: 20
Кол-во: 106
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Кол-во: 4
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Кол-во: 45
Кол-во: 48
Кол-во: 25
Кол-во: 4
Кол-во: 70
Кол-во: 6
Кол-во: 15
Кол-во: 160
Кол-во: 280
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 100
Кол-во: 36
Кол-во: 4
Кол-во: 41
Кол-во: 24
Кол-во: 80
Кол-во: 76
Кол-во: 18
Кол-во: 44
Кол-во: 110
Кол-во: 90
Кол-во: 6
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 98
Кол-во: 20
Кол-во: 24
Кол-во: 6
Кол-во: 72
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 21
Кол-во: 6
Кол-во: 7
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 28
Кол-во: 15
Кол-во: 28
Кол-во: 28
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 14
Кол-во: 7
Кол-во: 7
Кол-во: 96
Кол-во: 29
Кол-во: 29
Кол-во: 29
Кол-во: 60
Кол-во: 10
Кол-во: 180
Кол-во: 50
Кол-во: 216
Кол-во: 15
Кол-во: 240
Кол-во: 529
Кол-во: 36
Кол-во: 72
Кол-во: 17
Кол-во: 26
Кол-во: 616
Кол-во: 50
Кол-во: 100
Кол-во: 8
Кол-во: 84
Кол-во: 43
Кол-во: 43
Кол-во: 468
Кол-во: 29
Кол-во: 24
Кол-во: 168
Кол-во: 288
Кол-во: 60
Кол-во: 108
Кол-во: 1164
Кол-во: 112
Кол-во: 1080
Кол-во: 606
Кол-во: 510
Кол-во: 7
Кол-во: 210
Кол-во: 4
Кол-во: 120
Кол-во: 168
Кол-во: 146
Кол-во: 434
Кол-во: 312
Кол-во: 24
Кол-во: 256
Кол-во: 515
Кол-во: 100
Кол-во: 24
Кол-во: 170
Кол-во: 144
Кол-во: 4
Кол-во: 28
Кол-во: 42
Кол-во: 28
Кол-во: 30
Рукава РВД
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.12.2020 14:00 GMT +325.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048366Дата и время окончания срока приема заявок Рукава РВДЧелябинск
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 13:0029.01.2021 13:0029.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048366Подведение итогов не позднее Рукава РВДЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рукава РВД
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
РУКАВ РВД TF O3L1250 ДУ13 G3/4G3/4 КИСЛ. 12шт РУКАВ РВД TF O4L1250 ДУ9 G1/2-G1/2 КИСЛ. 12шт РУКАВ РВД TF G3L1250 ДУ13 G3/4ЛG3/4Л ГАЗ 12шт РУКАВ РВД TF H8 L450 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА 12шт РУКАВ РВД TF H9 L550 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА 12шт РУКАВ РВД TFH11 L800 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА 12шт РУКАВ РВД TFH13 L1450 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА 12шт РУКАВ РВД TF A5L1400 ДУ6,5 G3/8-G3/8 ВОЗ 12шт РУКАВ РВД TF H6L700 ДУ13 G3/4-G3/4 ВОДА 12шт РУКАВ РВД TF H1L3900 ДУ13 G3/4-G3/4 ВОДА 12шт РУКАВ РВД TF A1 L3900 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОЗД 12шт РУКАВ РВД TF G1L3900 ДУ13 G3/4ЛG3/4Л ГАЗ 12шт РУКАВ РВД TFG2L3900 ДУ6,5 G1/2ЛG1/2Л ГАЗ 12шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
22.19.30.133
Документация лота
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 12
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