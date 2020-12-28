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    Главная / Торги / Комплектующие к РВД

    Комплектующие к РВД

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048366Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги/МуфтыЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП048366

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплектующие к РВД

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    18.12.2020 10:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-00

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    VitaliyAntipin@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антипин Виталий Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Фитинги/Муфты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 14:00 GMT +328.12.2020 14:0028.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048366Дата и время окончания срока приема заявок Фитинги/МуфтыЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 13:0029.01.2021 13:0029.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048366Подведение итогов не позднее Фитинги/МуфтыЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 13:0029.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048366Подведение итогов не позднее Фитинги/МуфтыЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Фитинги/Муфты

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 1SN/DIN 2SN 1/4" 588шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ8 М18Х1,5 DK (ИСП.12) 170шт МУФТА ОБЖИМ. ДУ12 4SP ДЛЯ РВД 130шт ФИТИНГ РВД ДУ6 М20Х1,5 (СФЕРА) 100шт ФИТИНГ РВД ДУ6 М14Х1,5 (СФЕРА) 70шт ФИТИНГ РВД ДУ12 М20Х1,5 (СФЕРА) 30шт ФИТИНГ РВД ДУ6 М18Х1,5 (СФЕРА) 35шт ФИТИНГ РВД ДУ6 М16Х1,5 (СФЕРА) 15шт ФИТИНГ 11 М16Х1,5 5/16" 76шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М20Х1,5 (СФЕРА) 40шт ФИТИНГ РВД DY8 11 М16Х1,5 60шт ФИТИНГ РВД ДУ6 G 1/8" BSP (СФЕРА) 280шт ФИТИНГ РВД ДУ12 М27Х2 (СФЕРА) 6шт ФИТИНГ РВД ДУ20 СФЕРА М30Х2 50шт МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД ДУ20 4SP/4SH 50шт МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 1SN/DIN 2SN 1/4" 28шт МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 4SP/4SH D 1 1/4" 50шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ6 DKO-S М16Х1,5 15шт ФИТИНГ ДУ16 М24Х1,5 DKO-S (90) 28шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ6 М16Х1,5 DKO-S (90) 15шт ФИТИНГ РВД ДУ32 SFL 44,5 28шт ФИТИНГ РВД ДУ20 M36Х2 DKO-S 28шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М18Х1,5 (DKOL-45) 10шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М18Х1,5 (DKOL-90) 10шт ФИТИНГ РВД ДУ16 СФЕРА-90 М27Х1,5 98шт ФИТИНГ РВД ДУ12 М22Х1,5 (СФЕРА-90) 36шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ16 ИСП.12 М24Х1,5 10шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ16 (ИСП.12) 24Х1,5 (90) 30шт ФИТИНГ РВД ДУ20 СФЕРА М30Х2 60шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М20Х1,5 (DKOL) 15шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М18Х1,5 (DKOL-45) 10шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М18Х1,5 (DKOL-90) 10шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ10 М20Х1,5 (ИСП.12) 10шт МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД ДУ16 4SP 29шт МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 1SN/DIN 2SN 3/8" 17шт ФИТИНГ 11М18Х1,5 3/8" 7шт ФИТИНГ ДУ20 М36Х2 ДЛЯ РВД 4шт МУФТА ОБЖИМ. ДУ12 4SP ДЛЯ РВД 4шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ6 М12Х1,5 (СФЕРА) 24шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ12 М24Х1,5 DK (ИСП.12) 4шт ФИТИНГ DKM (Г) М27Х1,5 5/8" 29шт ФИТИНГ 11 М16Х1,5 5/16" 36шт МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД DN25 INTERLOCK 4шт МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД DN32 INTERLOCK 6шт ФИТИНГ 24Х1,5 (0) (Г) ДУ12 DK 14шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД М36Х2 (СФЕРА -90) ДУ20 4шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М14Х1,5 (СФЕРА) 25шт ФИТИНГ РВД ДУ32 СФЕРА М52Х2 INTERLOCK 6шт ФИТИНГ РВД ДУ20 М42Х2 (СФЕРА) 6шт ФИТИНГ РВД ДУ25 СФЕРА М42Х2 INTERLOCK 4шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставляемую продукцию осуществляется в течение 60 дней с момента поставки продукции на склад ПАО «ЧМК».
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    28.15.26.190

    Муфты и шарнирные соединения прочие, включая универсальные шарниры

    24.44.26.130

    Фитинги для труб и трубок медные

    24.42.26.130

    Фитинги для труб и трубок алюминиевые

    24.20.40.000

    Фитинги для труб стальные, кроме литых

    23.32.13.140

    Фитинги труб керамические

    22.21.29.130

    Фитинги прочие пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    28.12.2020

    Договор

    28.12.2020

    Спецификация

    28.12.2020

    Существенные условия

    28.12.2020

    Тех задание

    28.12.2020

    Уведомление

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД DN25 DKO-S 42X2 INTERLOCK"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД DN25 INTERLOCK"

    Кол-во: 220

    "Позиция 3"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 DKO-S M36X2 INTERLOCK"

    Кол-во: 10

    "Позиция 4"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 DKOS(45) M42X2 INTERLOCK"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 M42X2 (ИСП.17) INTERLOCK"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 SFS 47,6 (45) INTERLOCK"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД DN32 INTERLOCK"

    Кол-во: 106

    "Позиция 8"

    "ФИТИНГ 24Х1,5 (0) (Г) ДУ12 DK"

    Кол-во: 14

    "Позиция 9"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ 38 (Г) BSP G2""

    Кол-во: 48

    "Позиция 10"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ12 DKOS M22Х1,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 11"

    "ФИТИНГ РВД DN25 (90) SF 47,6 INTERLOCK"

    Кол-во: 6

    "Позиция 12"

    "ФИТИНГ М20Х1,5DK (ИСП.12)ДУ12 ДЛЯ РВД"

    Кол-во: 24

    "Позиция 13"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД М36Х2 (СФЕРА -90) ДУ20"

    Кол-во: 28

    "Позиция 14"

    "ФИТИНГ РВД 16 DKOL М26Х1,5"

    Кол-во: 4

    "Позиция 15"

    "ФИТИНГ РВД 20 DKOS-90 M36X2"

    Кол-во: 28

    "Позиция 16"

    "ФИТИНГ РВД ДУ6 М16Х1,5 (СФЕРА)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "ФИТИНГ РВД ДУ6 М14Х1,5 (СФЕРА)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 18"

    "ФИТИНГ РВД ДУ10 М20Х1,5 (DKOS)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "ФИТИНГ РВД ДУ10 М20Х1,5 (DKOS-90)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "ФИТИНГ РВД ДУ6 М18Х1,5 (СФЕРА)"

    Кол-во: 35

    "Позиция 21"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 М36Х2 (СФЕРА-90)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 22"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 SFS 54"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 SFS 54-45"

    Кол-во: 14

    "Позиция 24"

    "ФИТИНГ РВД ДУ6 G 3/8" (СФЕРА)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 25"

    "ФИТИНГ РВД ДУ10 G 1/2" (СФЕРА)"

    Кол-во: 696

    "Позиция 26"

    "ФИТИНГ РВД ДУ12 М20Х1,5 (СФЕРА)"

    Кол-во: 45

    "Позиция 27"

    "ФИТИНГ РВД ДУ20 G 1/2" (СФЕРА)"

    Кол-во: 48

    "Позиция 28"

    "ФИТИНГ РВД ДУ8 М14Х1,5 (СФЕРА)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 29"

    "ФИТИНГ РВД ДУ16 SFS 41,3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "ФИТИНГ РВД ДУ20 М30Х1,5 (СФЕРА)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 31"

    "ФИТИНГ РВД ДУ12 М27Х2 (СФЕРА)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "ФИТИНГ РВД ДУ8 М20Х1,5 (DKOL)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "ФИТИНГ РВД ДУ8 М20Х1,5 (СФЕРА)"

    Кол-во: 160

    "Позиция 34"

    "ФИТИНГ РВД ДУ6 G 1/8" BSP (СФЕРА)"

    Кол-во: 280

    "Позиция 35"

    "ФИТИНГ РВД ДУ12 SFS 41,3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "ФИТИНГ РВД ДУ16 М30Х2 (DKOL-45)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 37"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 М42Х2 (DKOS)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "ФИТИНГ РВД ДУ6 М20Х1,5 (СФЕРА)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "ФИТИНГ РВД ДУ12 М22Х1,5 (СФЕРА-90)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 40"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 М36Х2(DKOS-90) INTERLOCK"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "МУФТА ОБЖИМНАЯ РВД ДУ20 INTERLOCK"

    Кол-во: 41

    "Позиция 42"

    "ФИТИНГ РВД ДУ32 BSP-90 G 1 1/2" (СФЕРА)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 43"

    "ФИТИНГ РВД ДУ16 DKOS М24Х1,5"

    Кол-во: 80

    "Позиция 44"

    "ФИТИНГ РВД ДУ8 BSP M14X1,5"

    Кол-во: 76

    "Позиция 45"

    "ФИТИНГ РВД ДУ8 BSP-90 M14X1,5"

    Кол-во: 18

    "Позиция 46"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 SF 47,6 INTERLOCK"

    Кол-во: 44

    "Позиция 47"

    "ФИТИНГ РВД ДУ20 СФЕРА М30Х2"

    Кол-во: 110

    "Позиция 48"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 СФЕРА М42Х2 INTERLOCK"

    Кол-во: 90

    "Позиция 49"

    "ФИТИНГ РВД ДУ32 СФЕРА М52Х2 INTERLOCK"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "ФИТИНГ РВД ДУ8 М16Х1,5 DKOL(90)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 51"

    "ФИТИНГ РВД ДУ25 DKOS (Ш) M42X2 INTERLOCK"

    Кол-во: 6

    "Позиция 52"

    "ФИТИНГ РВД ДУ16 СФЕРА-90 М27Х1,5"

    Кол-во: 98

    "Позиция 53"

    "ФИТИНГ ДУ 8 М30Х2 (СФЕРА)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ16 DKO-S М30Х2"

    Кол-во: 24

    "Позиция 55"

    "ФИТИНГ РВД ДУ20 М42Х2 (СФЕРА)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 56"

    "ФИТИНГ ДУ20(Г) М26Х1,5 СФЕРА"

    Кол-во: 72

    "Позиция 57"

    "ФИТИНГ ДУ32 (Г) М36Х2 (СФЕРА)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 58"

    "ФИТИНГ ДУ32 (Г) М36Х2 (СФЕРА-90)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 59"

    "ФИТИНГ РВД ДУ20 BSP1" INTERLOCK"

    Кол-во: 21

    "Позиция 60"

    "ФИТИНГ РВД ДУ20 M33Х2(СФЕРА) INTERLOCK"

    Кол-во: 6

    "Позиция 61"

    "ФИТИНГ ДУ25 SF54 (45) INTERLOCK"

    Кол-во: 7

    "Позиция 62"

    "ФИТИНГ РВД ДУ8 М18Х1,5 (DKOL-45)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "ФИТИНГ РВД ДУ8 М18Х1,5 (DKOL-90)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "ФИТИНГ ДУ16 М24Х1,5 DKO-S (90)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 65"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ6 М16Х1,5 DKO-S (90)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 66"

    "ФИТИНГ РВД ДУ32 SFL 44,5"

    Кол-во: 28

    "Позиция 67"

    "ФИТИНГ РВД ДУ20 M36Х2 DKO-S"

    Кол-во: 28

    "Позиция 68"

    "ФИТИНГ DKOS (Г) М27Х1,5 5/8""

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "ФИТИНГ DKOS (Г) М33Х2 5/8""

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "ФИТИНГ РВД ДУ10 М16Х1,5 (DKOS)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 71"

    "ФИТИНГ РВД ДУ32 M64Х2 DKO-S"

    Кол-во: 20

    "Позиция 72"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ20 SFS 41,3"

    Кол-во: 14

    "Позиция 73"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ20 SFS 41,3 (45)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 74"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ20 SFS 41,3 (90)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 75"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ20 М42Х2 DKO-S"

    Кол-во: 96

    "Позиция 76"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ20 М42Х2 DKO-S (90)"

    Кол-во: 29

    "Позиция 77"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ25 М52Х2 DKO-S"

    Кол-во: 29

    "Позиция 78"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ25 М52Х2 DKO-S (90)"

    Кол-во: 29

    "Позиция 79"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ8 M16X1.5 DKO-L"

    Кол-во: 60

    "Позиция 80"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ10 М20Х1,5 (ИСП.12)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 81"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ25 М42Х2 (ИСП.12)"

    Кол-во: 180

    "Позиция 82"

    "МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД ДУ20 4SP/4SH"

    Кол-во: 50

    "Позиция 83"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ20 G1"(ИСП.13-90)"

    Кол-во: 216

    "Позиция 84"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ6 DKO-S М16Х1,5"

    Кол-во: 15

    "Позиция 85"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ25 DK М36Х2 (ИСП.11)"

    Кол-во: 240

    "Позиция 86"

    "МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД ДУ16 4SP"

    Кол-во: 529

    "Позиция 87"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ25 44,5 (ИСП. 05-90)"

    Кол-во: 36

    "Позиция 88"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ25 50,8 (ИСП. 05)"

    Кол-во: 72

    "Позиция 89"

    "МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 1SN/DIN 2SN 3/8""

    Кол-во: 17

    "Позиция 90"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ25 BSP G1""

    Кол-во: 26

    "Позиция 91"

    "МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 1SN/DIN 2SN 1/4""

    Кол-во: 616

    "Позиция 92"

    "МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 4SP/4SH D 1 1/4""

    Кол-во: 50

    "Позиция 93"

    "МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 4SP/4SH D 1 1/2""

    Кол-во: 100

    "Позиция 94"

    "ФИТИНГ DKO-L (Г) М30Х2 22 5/8""

    Кол-во: 8

    "Позиция 95"

    "ФИТИНГ DKO-S (Г) М24Х1,5 16 1/2""

    Кол-во: 84

    "Позиция 96"

    "ФИТИНГ SFL 1" 44,5 3/4" (90)"

    Кол-во: 43

    "Позиция 97"

    "ФИТИНГ SFL 1" 44,5 3/4""

    Кол-во: 43

    "Позиция 98"

    "ФИТИНГ BSP (Г) 3/4" D 5/8" (90)"

    Кол-во: 468

    "Позиция 99"

    "ФИТИНГ DKM (Г) М27Х1,5 5/8""

    Кол-во: 29

    "Позиция 100"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ10 ИСП.11-90 М16Х1,5"

    Кол-во: 24

    "Позиция 101"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ16 ИСП.12 М24Х1,5"

    Кол-во: 168

    "Позиция 102"

    "ФИТИНГ D12 (1/2") DKM (Г) М24Х1,5"

    Кол-во: 288

    "Позиция 103"

    "ФИТИНГ D12 (1/2") DKM (Г) М24Х1,5 90*"

    Кол-во: 60

    "Позиция 104"

    "ФИТИНГ D12 (1/2") DKOS М24Х1,5 90*"

    Кол-во: 108

    "Позиция 105"

    "ФИТИНГ D16 (5/8") DKR (Г) 3/4""

    Кол-во: 1164

    "Позиция 106"

    "ФИТИНГ 11 М16Х1,5 5/16""

    Кол-во: 112

    "Позиция 107"

    "ФИТИНГ 11М18Х1,5 5/16""

    Кол-во: 1080

    "Позиция 108"

    "ФИТИНГ 11 М27Х1,5 5/8""

    Кол-во: 606

    "Позиция 109"

    "ФИТИНГ 11 М22Х1,5 1/2""

    Кол-во: 510

    "Позиция 110"

    "ФИТИНГ 11М18Х1,5 3/8""

    Кол-во: 7

    "Позиция 111"

    "ФИТИНГ 11 М14Х1,5 1/4" (ДЛЯ РВД)"

    Кол-во: 210

    "Позиция 112"

    "ФИТИНГ ДУ20 М36Х2 ДЛЯ РВД"

    Кол-во: 4

    "Позиция 113"

    "ФИТИНГ DУ12 М22Х1,5"

    Кол-во: 120

    "Позиция 114"

    "ФИТИНГ РВД ИСП.11 1/2" G1/2"

    Кол-во: 168

    "Позиция 115"

    "ФИТИНГ РВД DY8 11 М16Х1,5"

    Кол-во: 146

    "Позиция 116"

    "МУФТА ОБЖИМ. ДУ12 4SP ДЛЯ РВД"

    Кол-во: 434

    "Позиция 117"

    "ФИТИНГ ДУ12 24Х1,5 (ДКОS) ДЛЯ РВД"

    Кол-во: 312

    "Позиция 118"

    "ФИТИНГ ДУ20 36Х2 ( ИСП. 12) ДЛЯ РВД"

    Кол-во: 24

    "Позиция 119"

    "МУФТА ОБЖИМНАЯ ДУ10 4SP ДЛЯ РВД"

    Кол-во: 256

    "Позиция 120"

    "ФИТИНГ ДУ20 BSP 1" ДЛЯ РВД"

    Кол-во: 515

    "Позиция 121"

    "МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД ДУ=50 2SN"

    Кол-во: 100

    "Позиция 122"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ6 М12Х1,5 (СФЕРА)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 123"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ8 М18Х1,5 DK (ИСП.12)"

    Кол-во: 170

    "Позиция 124"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ16 М30Х2 DK (ИСП.12)"

    Кол-во: 144

    "Позиция 125"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ12 М24Х1,5 DK (ИСП.12)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ20 SFS 47.6 (90)"

    Кол-во: 28

    "Позиция 127"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ32 SFL 50.8 (90)"

    Кол-во: 42

    "Позиция 128"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ32 SFS 54"

    Кол-во: 28

    "Позиция 129"

    "ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ16 (ИСП.12) 24Х1,5 (90)"

    Кол-во: 30

    Лот 2

    Рукава РВД

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.12.2020 14:00 GMT +325.12.2020 14:0025.12.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП048366Дата и время окончания срока приема заявок Рукава РВДЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 13:0029.01.2021 13:0029.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048366Подведение итогов не позднее Рукава РВДЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 13:0029.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП048366Подведение итогов не позднее Рукава РВДЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Рукава РВД

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    РУКАВ РВД TF O3L1250 ДУ13 G3/4G3/4 КИСЛ. 12шт РУКАВ РВД TF O4L1250 ДУ9 G1/2-G1/2 КИСЛ. 12шт РУКАВ РВД TF G3L1250 ДУ13 G3/4ЛG3/4Л ГАЗ 12шт РУКАВ РВД TF H8 L450 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА 12шт РУКАВ РВД TF H9 L550 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА 12шт РУКАВ РВД TFH11 L800 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА 12шт РУКАВ РВД TFH13 L1450 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА 12шт РУКАВ РВД TF A5L1400 ДУ6,5 G3/8-G3/8 ВОЗ 12шт РУКАВ РВД TF H6L700 ДУ13 G3/4-G3/4 ВОДА 12шт РУКАВ РВД TF H1L3900 ДУ13 G3/4-G3/4 ВОДА 12шт РУКАВ РВД TF A1 L3900 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОЗД 12шт РУКАВ РВД TF G1L3900 ДУ13 G3/4ЛG3/4Л ГАЗ 12шт РУКАВ РВД TFG2L3900 ДУ6,5 G1/2ЛG1/2Л ГАЗ 12шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    454047, г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за поставляемую продукцию осуществляется в течение 60 дней с момента поставки продукции на склад ПАО «ЧМК».
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    22.19.30.133

    Рукава резиновые высокого давления с металлическими навивками неармированные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация

    28.12.2020

    Договор

    28.12.2020

    Спецификация

    28.12.2020

    Существенные условия

    28.12.2020

    Тех задание

    28.12.2020

    Уведомление

    28.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "РУКАВ РВД TF O3L1250 ДУ13 G3/4G3/4 КИСЛ."

    Кол-во: 12

    "Позиция 2"

    "РУКАВ РВД TF O4L1250 ДУ9 G1/2-G1/2 КИСЛ."

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "РУКАВ РВД TF G3L1250 ДУ13 G3/4ЛG3/4Л ГАЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "РУКАВ РВД TF H8 L450 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "РУКАВ РВД TF H9 L550 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "РУКАВ РВД TFH11 L800 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "РУКАВ РВД TFH13 L1450 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОДА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "РУКАВ РВД TF A5L1400 ДУ6,5 G3/8-G3/8 ВОЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "РУКАВ РВД TF H6L700 ДУ13 G3/4-G3/4 ВОДА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "РУКАВ РВД TF H1L3900 ДУ13 G3/4-G3/4 ВОДА"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "РУКАВ РВД TF A1 L3900 ДУ9 G1/2-G1/2 ВОЗД"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "РУКАВ РВД TF G1L3900 ДУ13 G3/4ЛG3/4Л ГАЗ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "РУКАВ РВД TFG2L3900 ДУ6,5 G1/2ЛG1/2Л ГАЗ"

    Кол-во: 12

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