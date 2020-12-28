Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 1SN/DIN 2SN 1/4" 588шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ8 М18Х1,5 DK (ИСП.12) 170шт МУФТА ОБЖИМ. ДУ12 4SP ДЛЯ РВД 130шт ФИТИНГ РВД ДУ6 М20Х1,5 (СФЕРА) 100шт ФИТИНГ РВД ДУ6 М14Х1,5 (СФЕРА) 70шт ФИТИНГ РВД ДУ12 М20Х1,5 (СФЕРА) 30шт ФИТИНГ РВД ДУ6 М18Х1,5 (СФЕРА) 35шт ФИТИНГ РВД ДУ6 М16Х1,5 (СФЕРА) 15шт ФИТИНГ 11 М16Х1,5 5/16" 76шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М20Х1,5 (СФЕРА) 40шт ФИТИНГ РВД DY8 11 М16Х1,5 60шт ФИТИНГ РВД ДУ6 G 1/8" BSP (СФЕРА) 280шт ФИТИНГ РВД ДУ12 М27Х2 (СФЕРА) 6шт ФИТИНГ РВД ДУ20 СФЕРА М30Х2 50шт МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД ДУ20 4SP/4SH 50шт МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 1SN/DIN 2SN 1/4" 28шт МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 4SP/4SH D 1 1/4" 50шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ6 DKO-S М16Х1,5 15шт ФИТИНГ ДУ16 М24Х1,5 DKO-S (90) 28шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ6 М16Х1,5 DKO-S (90) 15шт ФИТИНГ РВД ДУ32 SFL 44,5 28шт ФИТИНГ РВД ДУ20 M36Х2 DKO-S 28шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М18Х1,5 (DKOL-45) 10шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М18Х1,5 (DKOL-90) 10шт ФИТИНГ РВД ДУ16 СФЕРА-90 М27Х1,5 98шт ФИТИНГ РВД ДУ12 М22Х1,5 (СФЕРА-90) 36шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ16 ИСП.12 М24Х1,5 10шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ16 (ИСП.12) 24Х1,5 (90) 30шт ФИТИНГ РВД ДУ20 СФЕРА М30Х2 60шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М20Х1,5 (DKOL) 15шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М18Х1,5 (DKOL-45) 10шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М18Х1,5 (DKOL-90) 10шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ10 М20Х1,5 (ИСП.12) 10шт МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД ДУ16 4SP 29шт МУФТА ОБЖИМНАЯ DIN 1SN/DIN 2SN 3/8" 17шт ФИТИНГ 11М18Х1,5 3/8" 7шт ФИТИНГ ДУ20 М36Х2 ДЛЯ РВД 4шт МУФТА ОБЖИМ. ДУ12 4SP ДЛЯ РВД 4шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ6 М12Х1,5 (СФЕРА) 24шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД ДУ12 М24Х1,5 DK (ИСП.12) 4шт ФИТИНГ DKM (Г) М27Х1,5 5/8" 29шт ФИТИНГ 11 М16Х1,5 5/16" 36шт МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД DN25 INTERLOCK 4шт МУФТА ОБЖИМНАЯ ДЛЯ РВД DN32 INTERLOCK 6шт ФИТИНГ 24Х1,5 (0) (Г) ДУ12 DK 14шт ФИТИНГ ДЛЯ РВД М36Х2 (СФЕРА -90) ДУ20 4шт ФИТИНГ РВД ДУ8 М14Х1,5 (СФЕРА) 25шт ФИТИНГ РВД ДУ32 СФЕРА М52Х2 INTERLOCK 6шт ФИТИНГ РВД ДУ20 М42Х2 (СФЕРА) 6шт ФИТИНГ РВД ДУ25 СФЕРА М42Х2 INTERLOCK 4шт